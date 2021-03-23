Известный критик побеседует с барнаульцами о современной литературе

В Краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в онлайн-формате состоится «Жесткий разговор о современной литературе», который проведет известный литературный критик Галина Юзефович. Встреча пройдет в рамках фестиваля «Издано на Алтае».

Фото: tass.ru

Галина Юзефович является, пожалуй, самым авторитетным литературным критиком в нашей стране. Ее обзоры современной прозы и статьи о литературной жизни пользуются огромной популярностью как у профессионалов, так и у любителей литературы. У Галины Юзефович вышло в свет три книги: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе», «О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире» и «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Кстати, экземпляр третьего издания обретет владельца в Алтайском крае: книга от Шишковки с автографом Галины Юзефович достанется автору самого интересного вопроса, адресованного Галине Леонидовне.

Встреча состоится 25 марта в 17.00 по адресу ул. Молодёжная, 5. Для того чтобы стать ее участником, необходима онлайн-регистрация на сайте библиотеки.