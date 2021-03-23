На барнаульском предприятии украли оборудование на 570 тысяч рублей

Правоохранители уже раскрыли кражу имущества строительной компании.

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С сообщением о краже из бытовых помещений электроинструментов стоимостью 570 тысяч рублей в отдел полиции обратился генеральный директор барнаульской компании по производству строительных работ.

Следственно-оперативная группа установила, что на одном из объектов строительства производились работы по отделке фасада. Для хранения инструментов и бытовых предметов были оборудованы несколько вагончиков, а также подсобные помещения, металлические двери которых закрывались на замки. Оттуда и была совершена кража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали жителя Барнаула 1991 года рождения. По предварительной информации, задержанный решил украсть строительные электроинструменты. Убедившись, что объект покинули все работники, мужчина проник в помещение и похитил имущество, которое вывез на автомобиле.

В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли часть похищенного, остальное подозреваемый продал неизвестным лицам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.