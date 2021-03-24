Барнаульский легкоатлет установил новый рекорд России среди ветеранов на дистанции 400 метров

20 марта 2021 года спортсмены алтайского клуба любителей бега «Восток Спорт» приняли участие в соревнованиях «Чемпионат столицы Сибири», которые проходили в легкоатлетическом манеже НГТУ.

В турнире приняли участие и дети, и взрослые. Соревнования взрослых проводились среди спортсменов категории «Мастерс» и спортсменов-любителей (не выступающих в официальных соревнованиях финальных и отборочных стартах первенства и чемпионата России).

Главным событием турнира в категории «Мастерс» стала победа барнаульца Вячеслава Дадыкина на дистанции 400 метров с новым рекордом России для возрастной категории 60−64 лет — 1.00,88 секунды.

Михаил Виноградов с результатом 9:24,05 стал вторым призёром в беге на 3 000 метров, уступив по количеству рейтинговых баллов только мастеру спорта СССР из Новосибирска Игорю Вакину, а Галина Виноградова эту же дистанцию выиграла, установив новый рекорд Алтайского края среди женщин старше 40 лет — 10:20,48.

Победителями соревнований среди спортсменов-любителей стали 19-летний Илья Панков, выигравший бег на 200 метров с результатом 22,73 и 26-летняя Дарья Фукс, одержавшая победу на дистанции 800 метров. Её результат — 2:20,60.

На высшую ступень пьедестала в категории «Мастерс» поднялись Игорь Озюменко, ставший победителем на дистанциях 800 (2.24,59) и 50 метров (7,86), пишет пресс-служба мэрии.