Более ста артистов хоров из Барнаула и Симферополя выступили на одной сцене

Во Дворце культуры города Барнаула состоялся большой концерт хоровой музыки с участием Барнаульского детского хора и двух коллективов из Симферополя. Это событие стало возможным благодаря культурно-образовательному проекту – XI Ассамблее хормейстеров, которая проходит в Барнауле в рамках нацпроекта «Культура» и фестиваля «Крымская весна», посвященного седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Барнаульский детский хор. Фото Михаила Полубедова

Сообщество экспертов

Ассамблея хормейстеров проводится в Барнауле с 2000 года. За время существования этого проекта наш город зарекомендовал себя как один из центров хорового мастерства, куда раз в два года съезжаются ведущие педагоги в этой области музыкального искусства, проводятся мастер-классы, конкурсы, хоровые лаборатории, открытые репетиции для руководителей хоров и преподавателей вокала не только из районов Алтайского края, но и из других регионов страны.

– Главное, что у хормейстеров появилась возможность обмениваться опытом, расти вслед за лидерами в профессии, получать объективную оценку своей работы, – считает координатор проекта, руководитель Барнаульского детского хора Инесса Грицай. – Со временем Ассамблея превратилась в сообщество экспертов, на мнение которых хормейстеры опираются в своей педагогической деятельности. Благодаря этому возглавляемые ими коллективы постоянно расширяют свой репертуар, наполняют его, к примеру, духовной, классической музыкой, более сложными партиями, включающими многоголосия и эксперименты с тембрами.

Школа для хоровиков

В этом году в Барнаул съехались свыше ста хормейстеров со всей страны. По словам Анны Зубаревой, преподавателя хоровых дисциплин Бердской детской музыкальной школы имени Свиридова, ассамблея – это своего рода повышение квалификации для хоровиков и педагогов по вокалу, то есть очень важный для профессионального роста этап.

– В Новосибирской области, увы, не существует подобных школ – да, там проводятся мастер-классы, но они, как правило, проходят с участием одного педагога, – рассуждает Анна Владимировна. – Сюда же всегда приглашают много мастеров хорового искусства, да и программа обучения здесь довольно насыщенная.

Педагог по хору из Топчихинской Детской школы искусств Наталья Камнева не пропустила в Барнауле ни одной ассамблеи. По ее словам, вдохновение, которое здесь получаешь, дает заряд работать дальше, активней применять новые формы работы с детьми.

– После таких мероприятий легче двигаться вперед, расширять репертуар и создавать новые программы, – делится Наталья Сергеевна. – В этом году очень интересно послушать и наших симферопольских коллег – прежде я о них много слышала, а теперь они не только проведут мастер-классы, но и представят свои коллективы, то есть на деле продемонстрируют собственные достижения в области хорового мастерства.

Детско-юношеская капелла “Школьные годы”, г. Симферополь. Фото Михаила Полубедова

Валерий Паршков, председатель городского комитета по культуре:

«Наш город имеет богатые хоровые традиции, которые закладываются еще в барнаульских музыкальных школах и школах искусств. Да и площадкой для масштабного хорового форума Барнаул стал не случайно. Ведь одна из главных целей Ассамблеи – обучить новым знаниям руководителей хоровых коллективов, преподавателей музыки, вокально-хоровых дисциплин, музыкальных училищ и колледжей, вузов, а также дать новый импульс развитию хорового искусства».

Театральное действо

Концерт хоровой музыки стал настоящим украшением Ассамблеи хормейстеров. Посвящен он был не только годовщине воссоединения Крыма с Россией, но и 65-летию Алтайского государственного музыкального колледжа, на базе которого и проходит форум хоровиков.

Открыл программу Барнаульский детский хор, который в следующем году отметит свое 20-летие. На счету этого прославленного коллектива – многочисленные победы на престижных конкурсах, участие в громких проектах, исполнение сложнейших партий, которые вошли в историю алтайского хорового пения. Не случайно в свою концертную программу Барнаульский детский хор включил самые разные номера – от произведений Листа, еврейских напевов и старинной ирландской музыки до репертуара Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, с которым, кстати, у барнаульского коллектива совпадают аббревиатуры. Тем самым ребята продемонстрировали всю широту своего мастерства, дав понять зрителям, что они не только прекрасно поют и слышат друг друга, но еще и способны погружаться в образ и создавать на сцене настоящее театральное действо.

Алтай и Крым – побратимы

Симферопольские гости ассамблеи – образцовая детско-юношеская капелла «Школьные годы», а также молодежный хор «Мадригал» – выступили во второй части большой концертной программы. Они представили практически полный спектр хоровой музыки – от знаменного пения XIII-XIV веков до сложнейших произведений современных авторов. Не случайно эти коллективы известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. На их счету – многочисленные победы на престижных хоровых конкурсах и фестивалях в Болгарии, Испании, Польше, Италии, Греции, на Украине, в России, Германии, Франции.

Эти коллективы действуют на базе Симферопольской детской музыкально-хоровой школы, а руководят ими директор школы Виктор Заславский и заведующая хоровым отделением Наталья Заславская, которые провели в Барнауле мастер-классы по хоровому мастерству.

– Казалось бы, мы приехали в Сибирь, а кажется, что мы находимся на юге – настолько тепло нам здесь принимают, словно близких родственников, – произнес со сцены Виктор Абрамович. – Надеюсь, что наши коллективы подружатся, а Алтай и Крым со временем станут побратимами.





























Хоровые коллективы Барнаула и Симферополя представили разные жанры: от классической музыки до оригинальных обработок мелодий народов мира.

Фото Михаила Полубедова

Действительно, концертная программа показала, насколько широким может быть репертуар хоровых коллективов, насколько яркими и вовсе не статичными бывают их сценические номера. Ведь участники хора – не просто исполнители, а настоящие артисты, владеющие разными сценическими жанрами.