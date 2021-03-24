Ещё три перекрёстка в Барнауле будут регулируемыми

В рамках нацпроекта в городе установят три светофорных комплекса.
Их планируют установить в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за 2020 год. Комплексы появятся на следующих участках:
пересечение пр. Комсомольского с ул. Интернациональной;
пересечение ул. Георгия Исакова с ул. Островского;
пересечение ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора.
Также в рамках национального проекта установят дорожные знаки, в том числе знаки «Пешеходный переход», выполненные на щитах со светоотражающей пленкой, пешеходные ограждения, нанесут горизонтальную дорожную разметку.
Объем финансирования на 2021 год в части безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта составляет порядка 4 миллионов рублей, пишет Администрация Барнаула.