Ещё три перекрёстка в Барнауле будут регулируемыми

В рамках нацпроекта в городе установят три светофорных комплекса.

Фото: pixabay.com

Их планируют установить в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за 2020 год. Комплексы появятся на следующих участках:

пересечение пр. Комсомольского с ул. Интернациональной;

пересечение ул. Георгия Исакова с ул. Островского;

пересечение ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора.

Также в рамках национального проекта установят дорожные знаки, в том числе знаки «Пешеходный переход», выполненные на щитах со светоотражающей пленкой, пешеходные ограждения, нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Объем финансирования на 2021 год в части безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта составляет порядка 4 миллионов рублей, пишет Администрация Барнаула.