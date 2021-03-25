Барнаул принял участие в совещании по противопаводковым мероприятиям

Оно прошло 24 марта 2021 года.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Известно, что барнаульцы уже начали сообщать о подтоплении придомовых территорий. По данным на 23 марта 2021 года, уже поступило 8 подобных жалоб. Всего в ЕДДС поступило 26 сообщений от населения. 18 из них связаны с необходимостью проведения предупредительных мер. Отработано уже 19 заявок, 7 остаются на контроле. Об этом сообщил начальник Управления по делам ГОЧС Барнаула Михаил Драчев.

На территории Барнаула также продолжают осуществлять План мероприятий по защите населения и территорий города в период весеннего половодья. По состоянию на 24 марта 2021 года, в краевой столице уже вывезли 341,79 тыс. тонн снега. очистили от снега 592 из 1461 кровель домов, выполнили распиловку льда — 650 м (р. Пивоварка), в связи с промерзанием русла.

Об этом стало известно 24 марта 2021 года на совещании, в рамках которого члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Барнаула провели смотр техники, стоящей на вооружении Управления по делам ГОЧС города и обсудили вопросы подготовки к паводкоопасному периоду.

Участникам представили новейшие производственные средства Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС, используемые для предупреждения и ликвидации последствий паводка. Также продемонстрирован модуль подвижного пункта управления, система которого позволяет развернуть технику и средства связи в любой точке города.

«На сегодняшний день в распоряжении Управления находится достаточное количество новейших технических средств. Это очень важно для большого города. Благодаря этому мы можем с вами участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций, как на крупных объектах, так и просто помогая жителям Барнаула, что мы сейчас, на первом этапе паводка и делаем», — сказал Анатолий Воронков, первый заместитель главы администрации города.

В Барнауле уже начала работу комиссия по проверке гидротехнических сооружений, расположенных на территории города. Проверки планируется завершить до пятницы.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий спланирована группировка сил и средств общей численностью 798 человек, 395 единицы техники. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, запланированы средства в резервном фонде администрации города в сумме 50 млн. рублей.

Размещение населения попавшего в зону подтопления спланировано в 7 пунктах временного размещения общей вместимостью 740 мест (всего имеется в городе 69 ПВР, вместимостью 18 970 человек).

Вчера, 24 марта, прошёл смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

В мероприятиях комплексной тренировки на территории Тальменского района принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сотрудники спасательных формирований Алтайской территориальной подсистемы РСЧС продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, — было использовано водолазное оборудование и техника высокой проходимости. Кроме того, в зоне подтопления проведена учебная эвакуация людей с применением судна на воздушной подушке.

В ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям участники совещания обсудили действия органов управления Алтайской ТП РСЧС в ходе учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также оценили готовность Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.