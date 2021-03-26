Барнаульцы смогут сдать мусор на переработку

27 марта 2021 года в городе будут работать 25 точек раздельного сбора мусора.

Фото : istockphoto

Традиционную экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Мобильнай Экодвор» проведёт в Барнауле НКО «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города.

Мобильные точки раздельного сбора будут работать в соответствии с графиком по следующим адресам:

Маршрут № 1

10:00 — 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;

11:00 — 11:30 Змеиногорский тракт, 104 п/5;

11:50 — 12:20 пр-кт Красноармейский, 131.

Маршрут 2

10:00 — 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:45 — 11:20 мкрн «Дружный»;

11:30 — 12:00 Народная площадь;

12:10 — 12:30 парк «Эдельвейс» (со стороны ул. Юрина);

12:40 — 13:00 Малахова, 62.

Маршрут № 3

10:00 — 10:40 ТРЦ «Гулливер»;

10:50 — 11:20 Чкалова, 57;

11:30 — 11:50 Комсомольский, 44;

12:00 — 12:30 ТРЦ «Россия», пр. Ленина, 71;

12:40 — 13:00 парк Изумрудный (центральный вход).

Маршрут № 4

10:00 — 10:25 Малахова, 152;

10:35 — 11:00 «Квартал 2000» (между Взлетная, 13 и Взлетная, 7)

11:10 — 11:35 Малахова, 123;

11:45 — 12:10 ТРЦ «Огни»;

12:20 — 12:50 Телефонная, 54.

Маршрут № 5

10:00 — 10:20 пос. Новосиликатный, Новосибирская, 16в;

10:40 — 11:10 ЖК «Балтийская Крепость»;

11:20 — 11:50 Энергетиков, 2;

12:00 — 12:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53.

Стационарные точки будут развернуты с 10 до 13 часов у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по адресам Павловский тракт, 192а (территория летнего садового центра) и Правобережный тракт, 25 (территория летнего павильона), а с 12 до 15 часов на территории парка спорта А.Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).