«Бессмертный полк» в 2021 году готовят в очном и онлайн-форматах

Итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановке в мае.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

Об этом заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Напомним, в 2020 году шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

«Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия. Практически готов к запуску проект „Бессмертный полк-онлайн“, мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, площадям наших городов и сёл. Как бы ни сложилась обстановка — позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу», — сообщил Хуторской.

В День Победы в 2012–2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны, пишет «РИА Новости».