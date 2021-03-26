Как многодетная мама из Барнаула стала волонтёром благотворительного фонда

В этом году благотворительный фонд «Облака» выиграл грант на расширение швейного производства и открывает свою фабрику с трогательным названием «Мамин стежок». Главным технологом стала Наталья Гранько, которая уже несколько лет сотрудничает с организацией.

Шитье стало основной деятельностью для Натальи Гранько. Фото предоставлено благотворительным фондом “Облака”

Весомый вклад

– Познакомилась с «Облаками» я в 2016 году. Услышала о мобильном пункте по сбору вещей для нуждающихся и принесла одежду, из которой мои дети уже выросли. И я так загорелась этим волонтерским движением, их посылом, что точно для себя решила – хочу стать частью их команды, чувствую, что могу сделать вклад в это прекрасное дело, – вспоминает Наталья.

Первым значимым проектом для женщины стали «Рукавички». Рукодельницы собирались в каком-нибудь приятном месте у нас в городе, будь то кафе или арт-пространство, и вместе вязали вещи для ребятишек из приюта и Детского туберкулезного санатория. Каждая делала то, что умела. Начинающие – носочки, шапочки, шарфики, а у кого уровень мастерства выше – свитера и жилетки. В теплой дружеской атмосфере рукодельницы обменивались опытом, учили друг друга и говорили обо всем на свете. Наталья умела вязать еще со школы, но на начальном уровне. А благодаря встречам смогла перенять мастерство, с уверенностью начала браться за более сложные изделия и даже стала координатором проекта.

Рукодельница по образованию – учитель французского и английского языков. В школе не работала, но с детьми общаться ей всегда нравилось. Свой потенциал ей также помог реализовать фонд «Облака» – Наталья возглавила детскую школу волонтеров. Она учила ребятишек помогать людям, привлекала их в различные благотворительные акции. Например, они готовили выпечку и тортики для кормления нуждающихся или ходили в приют для животных «Ласка», где общались с кошками и собаками.

Сейчас женщина воспитывает троих детей: одиннадцатилетнего Вову, восьмилетнего Севу и доченьку Катю трех лет. Старшие с малых лет видели, как их мама помогает другим, и тоже с большим интересом принимают активное участие в волонтерстве.

Шить может каждый

В 2019 году Наталью пригласили в новый проект – Charity Bag, создание экосумок с авторскими эксклюзивными рисунками. На тот момент она была в декрете с дочкой, не работала, поэтому с радостью согласилась. Как отмечает рукодельница, такие сумки – отличная альтернатива пластиковому пакету, отказ от которого пусть небольшой, но весомый вклад в защиту экологии. Шить научила свекровь, профессиональная швея, которая тоже подключилась к проекту. Сначала партии отшивали на обычной домашней машинке, потом фонд выиграл грант и Наталье купили промышленную. Были заказы по 70, 200, 300 сумок, распространяли их через магазины Charity Market, другие фонды, а также спрос был у косметических компаний для своих акций.

570 тыс. руб. – сумма гранта, полученного фондом на открытие производства.

– Во время пандемии мы переключились на пошив защитных масок, как вы помните, в городе их не хватало. Привлекли к производству подопечных женщин фонда. У кого-то были проблемы с работой, кто-то просто оказался в сложной ситуации, а мы тем самым смогли предоставить возможность содержать свои семьи и буквально не умереть от голода в такой непростой период. Методом проб и ошибок мы разработали такие маски, чтобы шить их было быстро и легко, при этом они идеально сидели на лице, – рассказывает Наталья.

Рукодельница учит навыку шитья как взрослых, так и маленьких подопечных фонда. Так, на этой неделе прошло занятие для детей, в том числе участников продленки «По дороге с облаками». Ребята шили декоративную гирлянду. Наталья отмечает, что детки всегда с увлечением относятся к таким мастер-классам, так как чувствуют полную свободу творчества, могут научиться новому и даже освоить такое, казалось бы, сложное и пугающее устройство, как швейная машинка.

Сейчас небольшое производство превращается в настоящую швейную фабрику «Мамин стежок». «Облака» выиграли в конкурсе от центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow. В фонде не скрывают радости, ведь сбылась их давняя мечта – дать рабочие места как можно большему количеству подопечных. Руководители уверены, что благодаря проекту смогут организовать комфортные условия, обеспечить достойной заработной платой, дать возможность получить новую профессию – все это, без сомнения, выведет женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на новый уровень, изменит их социальное положение. Тем самым они смогут дать своим детям лучшее будущее. Также проект решает одну проблему, с которой сталкиваются многие многодетные мамы: не все работодатели готовы принять такого сотрудника, тем более без опыта работы.

Вместе с техническим расширением производства на базе фонда увеличивается и линейка продукции, которую создают женскими руками. Сейчас уже отшили десять комплектов постельного белья: детского, полутораспального и двуспального.