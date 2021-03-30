Как используют материнский капитал барнаульские семьи

В 2020-2021 годах в законодательстве, касающемся материнского (семейного) капитала произошли изменения, упрощающие получение средств. Рассказываем, как барнаульцы пользуются новыми возможностями.

Фото Михаила Полубедова

В автоматическом режиме

Важным шагом в развитии программы материнского капитала стало сокращение сроков выдачи сертификатов на МСК. Это подчеркивают специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Барнауле.

Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили свое время на оформление капитала, с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд начал выдавать сертификаты проактивно. Это означает, что после рождения ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направить средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги.

В Барнауле с начала действия программы, то есть с 2007 года, выдано 62 449 сертификатов, из них 11 772 – в беззаявительном порядке.

Ускорение

Начиная с 2021 года вместо прежних пятнадцати дней на выдачу сертификата на МСК отводится не более пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявления о распоряжении средствами или их частью – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.

Как уточняют в барнаульском УПФР, в отдельных случаях новые сроки могут быть увеличены. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомства не представили в Фонд необходимые документы и сведения в течение десяти дней, срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами может быть продлен до двадцати рабочих дней.

– Про подаче заявления о распоряжении средствами запросы делаются в ЕГРН – о подтверждении права собственности, в районные администрации – на предмет ветхости жилья, в опеку – на проверку отсутствия лишения родительских прав. Это тоже делается электронно, – объясняет Анна Козинец, заместитель начальника отдела социальных выплат УПФР в Барнауле. – Загвоздки бывают только с ответами касательно ветхости жилья, если оно находится в отдаленных районах, так как в таком случае ответ отправляется по почте, с районами плохо налажено электронное взаимодействие. А на территории Барнаула все сроки соблюдаются.

Выбор есть

В Управлении ПФР в Барнауле также обращают внимание, что с прошлого года значительно упростилась и процедура распоряжения материнским капиталом.

– Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Для этих целей региональным Пенсионным фондом заключены соглашения с 12 банками, – сообщают специалисты Управления. – На сегодняшний день 43 700 владельцев сертификатов выбрали направление «Улучшение жилищных условий», включая погашение ипотечных кредитов.

Свыше 48 тысяч барнаульских семей с 2007 года реализовали свое право на материнский (семейный) капитал, направив денежные средства на сумму свыше 20 млрд руб. по пяти направлениям, предусмотренным законодательством.

Более 3 тысяч барнаульцев решили направить денежные средства на оплату образования детей, в их числе почти 600 человек, которые средствами МСК оплатили содержание в дошкольных учреждениях.

К слову, и обучение детей оплатить маткапиталом стало легче. Семьям больше не нужно предоставлять в ПФР копию договора о платном обучении. Пенсионный фонд сам запрашивает эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с 60 учебными заведениями.

24 женщины решили увеличить за счет средств МСК накопительную часть своей будущей пенсии – это наименее популярное из пяти возможностей маткапитала. И свыше 2 тысяч барнаульских семей подали заявление на назначение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

– Сумма ежемесячной выплаты составляет прожиточный минимум на несовершеннолетнего ребенка за 2 квартал предыдущего года, сейчас это 10 611 руб., – добавляет Анна Козинец. – Конечно, можно подать заявление на несколько направлений, даже одновременно. Так поступают около 5% семей, которые распоряжаются материнским (семейным) капиталом. Бывает также, что родители пользуются разными возможностями в рамках одного направления: например, по направлению «Образование» оплачивают обучение в вузе для одного ребенка и детский сад – для другого.