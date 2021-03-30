Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае

Специалисты МЧС России призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сегодня, 30 марта 2021 года, в Алтайском крае закрыли последнюю ледовую переправу через Обь в Каменском районе: г. Камень-на-Оби — Островная. Это связано с повышением среднесуточной температуры воздуха. Изменение структуры и толщины ледяного покрова, выход на лед воды, изменение структуры льда, размыв съездов от берегов на всех водных объектах края увеличивает риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе не осталось официально открытых, безопасных переправ.

Специалисты МЧС России призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед! Выезд техники на любой водоем в настоящее время представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением. Выход на весенний лед также крайне опасен.

Телефон экстренных служб 112.