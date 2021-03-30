В Барнауле сиделка обокрала 86-летнюю пенсионерку

О краже 5 тысяч рублей бабушка рассказала в отделении полиции.

Правоохранители установили, что болеющая пенсионерка приняла решение через агентство нанять сиделку, которая переехала к ней на постоянное проживание. Вскоре полицейские задержали женщину 1971 года рождения, которая призналась в совершении преступления и пояснила, что украденные деньги она потратила на собственные нужды. Также задержанная рассказала, что у неё возник умысел на совершение кражи в тот момент, когда она увидела кошелек потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием бабушки в комнате, женщина и похитила из кошелька наличку.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.