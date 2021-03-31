Барнаульцы напишут «Диктант Победы»

29 апреля в России и за ее пределами пройдет международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Проверят свои знания и барнаульцы.

В 2021 году «Диктант Победы» приурочен к 76-летию Победы и посвящен началу и первому году Великой Отечественной войны.

В каждом варианте диктанта будет 25 вопросов. Двадцать из них – на общую военно-историческую тему и по пять вопросов – из региональной тематики для двух групп регионов. Так как акция заинтересовала участников по всему миру, то к традиционным блокам вопросов добавятся еще четыре для граждан иностранных государств – стран СНГ, европейских стран, Юго-Восточной Азии, США и Канады.

Акция организована по инициативе Партии «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и ВОД «Волонтеры Победы».

Напомним: в прошлом году диктант охватил 85 регионов России и 76 иностранных государств. Тестирование прошли более 1 млн человек, из них более 450 тыс. человек – в очном формате.

«Диктант Победы» напишут и в Барнауле. Известно, что акция будет проводиться во всех образовательных организациях МВД России и их филиалах, а из Барнаульского юридического института участниками станут 100 человек постоянного и переменного состава. К акции подключатся представители науки, культуры, ветераны органов внутренних дел Российской Федерации.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте диктантпобеды.рф.