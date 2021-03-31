Барнаульские школьники и студенты представили свои доклады в рамках экологической конференции

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева состоялась XI городская научно-практическая конференция «Экология. Культура. Образование», в рамках которой обсуждались актуальные экологические проблемы региона. Ее участники – школьники и студенты, посвятившие свои исследовательские работы вопросам сохранения и защиты окружающей среды.
В стенах библиотеки эта конференция проходит ежегодно. Обычно здесь на обсуждение выносятся экологические темы, волнующие учащихся барнаульских школ, ссузов и вузов. Оценку этим работам выносит экспертный совет, состоящий из преподавателей АлтГУ, АГАУ и других учебных заведений города.
Что интересно, многие исследования были посвящены проблемам экологического разнообразия, которые можно наблюдать на территории Барнаула. Так, самый юный участник конференции – четвероклассник Тимофей Шпехт выступил с докладом, посвященным изучению популяции красощекого суслика, обитающего в окрестностях города. По мнению школьника, здесь на территории в 1 га обитает примерно 25-30 особей этого вида животных. К такому выводу Тимофей Шпехт пришел, исследуя норы краснощекого суслика в районе Правобережного тракта. Учащийся лицея № 2 Степан Балыкин представил работу, в которой он изучил влияние вырубки деревьев в парке «Изумрудный» на состав муравьев. Причем исследование проводилось с 2016 года, когда парковая территория была подвергнута массовой вырубке, по 2019 год. По словам школьника, хотя продолжить исследования помешала пандемия, в этом году они будут возобновлены.
– Санитарная вырубка не прошла для «Изумрудного» бесследно, – отметил в своем докладе Степан Балыкин. – После этого многие участки заросли полынью и другими сорными видами растений, что сильно сказалось на муравьиных сообществах. И если в 2016 году на территории парка было обнаружено десять видов муравьев, то в 2019 году один вид полностью исчез, а видовое разнообразие оставшихся муравьев заметно сократилось.
Более глобальным проблемам посвятил свой доклад третьекурсник АлтГУ Алексей Гайдеек. В своем исследовании он затронул острую тему хозяйственного использования озер Кулундинской низменности как природной ресурсной базы. По мнению исследователя, эти ресурсы используются нерационально, что приводит к целому ряду экологических проблем – загрязнению водоемов, истощению запасов, нарушению экосистемы.
Алёна Заяшникова, учащаяся магистратуры АлтГУ, подняла в своей работе проблему многочисленности семейства куньих и составила актуальную карту распределения колонка по территории Алтайского края. А студентка АлтГУ Виктория Кадырова выступила с докладом, посвященным безопасному методу борьбы с варроатозом – одним из самых распространенных и опасных паразитарных заболеваний медоносных пчел. И если обычно от клещей-возбудителей этого недуга избавляются с помощью химикатов, то студентка предложила использовать экологически безопасный метод – хвойную муку.
Ученица 10-го класса школы № 64 посвятила свою работу экологическому воспитанию подрастающего поколения на базе школ края. По ее мнению, если в младших классах привлекать детей к участию в экологических мероприятиях и акциях, в научных исследованиях и реализациях проектов, направленных на защиту окружающей среды, то в будущем может вырасти поколение людей, неравнодушных к экопроблемам.
– Только представьте, если все 280 тысяч школьников, проживающих в Алтайском крае, встанут на путь защиты и сохранения экологии, то в будущем нам удастся сохранить нашу экосистему, – резюмировала свое выступление школьница.
По итогам конференции диплом I степени был вручен Денису Помырляну (АГАУ) за исследование экологического состояния водохранилища на реке Власихе, диплом II степени получил Алексей Гайдеек (АлтГУ) за работу, посвященную хозяйственному использованию озер Кулундинской низменности, диплом III степени присужден Степану Балыкину (лицей № 2) за сравнительное изучение популяции муравьев на территории парка «Изумрудный». Отмечены были и работы Никиты Мамеева (АлтГУ), Николая Клиновицкого (АГАУ), Виктории Кадыровой (АГАУ), а также Лилии Черкашиной – преподавателя школы № 64. Все доклады рекомендованы к печати в сборнике материалов конференции.