Барнаульские школьники и студенты представили свои доклады в рамках экологической конференции

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева состоялась XI городская научно-практическая конференция «Экология. Культура. Образование», в рамках которой обсуждались актуальные экологические проблемы региона. Ее участники – школьники и студенты, посвятившие свои исследовательские работы вопросам сохранения и защиты окружающей среды.

Фото Натальи Катренко

В стенах библиотеки эта конференция проходит ежегодно. Обычно здесь на обсуждение выносятся экологические темы, волнующие учащихся барнаульских школ, ссузов и вузов. Оценку этим работам выносит экспертный совет, состоящий из преподавателей АлтГУ, АГАУ и других учебных заведений города.

Что интересно, многие исследования были посвящены проблемам экологического разнообразия, которые можно наблюдать на территории Барнаула. Так, самый юный участник конференции – четвероклассник Тимофей Шпехт выступил с докладом, посвященным изучению популяции красощекого суслика, обитающего в окрестностях города. По мнению школьника, здесь на территории в 1 га обитает примерно 25-30 особей этого вида животных. К такому выводу Тимофей Шпехт пришел, исследуя норы краснощекого суслика в районе Правобережного тракта. Учащийся лицея № 2 Степан Балыкин представил работу, в которой он изучил влияние вырубки деревьев в парке «Изумрудный» на состав муравьев. Причем исследование проводилось с 2016 года, когда парковая территория была подвергнута массовой вырубке, по 2019 год. По словам школьника, хотя продолжить исследования помешала пандемия, в этом году они будут возобновлены.

– Санитарная вырубка не прошла для «Изумрудного» бесследно, – отметил в своем докладе Степан Балыкин. – После этого многие участки заросли полынью и другими сорными видами растений, что сильно сказалось на муравьиных сообществах. И если в 2016 году на территории парка было обнаружено десять видов муравьев, то в 2019 году один вид полностью исчез, а видовое разнообразие оставшихся муравьев заметно сократилось.

Более глобальным проблемам посвятил свой доклад третьекурсник АлтГУ Алексей Гайдеек. В своем исследовании он затронул острую тему хозяйственного использования озер Кулундинской низменности как природной ресурсной базы. По мнению исследователя, эти ресурсы используются нерационально, что приводит к целому ряду экологических проблем – загрязнению водоемов, истощению запасов, нарушению экосистемы.

Алёна Заяшникова, учащаяся магистратуры АлтГУ, подняла в своей работе проблему многочисленности семейства куньих и составила актуальную карту распределения колонка по территории Алтайского края. А студентка АлтГУ Виктория Кадырова выступила с докладом, посвященным безопасному методу борьбы с варроатозом – одним из самых распространенных и опасных паразитарных заболеваний медоносных пчел. И если обычно от клещей-возбудителей этого недуга избавляются с помощью химикатов, то студентка предложила использовать экологически безопасный метод – хвойную муку.

Ученица 10-го класса школы № 64 посвятила свою работу экологическому воспитанию подрастающего поколения на базе школ края. По ее мнению, если в младших классах привлекать детей к участию в экологических мероприятиях и акциях, в научных исследованиях и реализациях проектов, направленных на защиту окружающей среды, то в будущем может вырасти поколение людей, неравнодушных к экопроблемам.

– Только представьте, если все 280 тысяч школьников, проживающих в Алтайском крае, встанут на путь защиты и сохранения экологии, то в будущем нам удастся сохранить нашу экосистему, – резюмировала свое выступление школьница.