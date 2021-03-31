На 52-й сессии депутаты АКЗС скорректировали патентную систему налогообложения для предпринимателей

Благодаря изменениям в Закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» расширились категории получателей налогового патента, а для части ИП его стоимость будет снижена.

Так, в категорию получателей патента включены междугородние перевозки, а большегрузы получат возможность снизить его стоимость. Для транспорта, грузоподъемность которого превышает 44 тонны, введена единая стоимость патента, которая учитывает максимально возможный вес груза – это 44 тонны. В законе вместо двух ранее имеющихся прописали три категории: на транспорт до 5 тонн, от 5 до 44 тонн и свыше 44 тонн. Также патентом смогут воспользоваться предприниматели, которые перевозят пассажиров по междугородним маршрутам. Ранее закон распространялся лишь на тех, кто организует городские и поселковые перевозки.

В сфере торговли меньше платить за патент станут владельцы маленьких магазинов.

– При действующей системе существует несправедливость в отношении предпринимателей, у которых магазины с малой площадью торговых залов, – пояснил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. – Есть торговые залы в 50 квадратных метров, за которые в Барнауле владелец платит 130 тысяч рублей. И есть магазины менее 10 квадратов, владельцы которых платят аналогичную сумму. На наш взгляд, это неправильно.

Теперь владельцы магазинов будут платить за каждый квадратный метр торговой площади. От этого выиграют ИП с залом до 50 квадратов, которых в регионе большинство – более 5 тысяч субъектов.

С 1 января 2021 года более 13 тысяч ИП региона перешли на патентную систему налогообложения. Из них более 8 тысяч – из сферы торговли, 3 тысячи – перевозчики пассажиров и грузов, около 1 тысячи – общепит.

– В конце прошлого года, меняя налоговое законодательство для 37 тысяч предпринимателей, работавших на ЕНВД, мы обещали, что по итогам первого квартала будем возвращаться к закону о патенте и вносить изменения, – сказал председатель АКЗС Александр Романенко. – Сегодня мы даем возможность еще большему числу предпринимателей перейти на патентную систему налогообложения, чтобы развивать свой бизнес в более спокойном режиме и формировать отношения с органами местного самоуправления, поскольку это местный налог. Работа над законом на этом не остановится. Будем изучать статистику, слушать мнение предпринимателей, органов местного самоуправления, корректировать законодательство, чтобы поддерживать баланс.

На сессии были приняты поправки и в Закон «О транспортном налоге на территории Алтайского края», в котором закреплен беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не направил в налоговый орган заявление о предоставлении таковой или не сообщил об отказе от льготы, она будет рассчитываться на основании сведений, полученных налоговым органом. Кроме того, лица, владеющие двумя и более транспортными средствами, смогут выбирать, на какое из них будет предоставляться налоговая льгота. Если налогоплательщик не обратится с заявлением, льгота будет предоставляться автоматически на один автомобиль с максимальным транспортным налогом.