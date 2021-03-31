Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму

Изменения могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие акты.
Законопроект внесло заксобрание Челябинской области.
По словам авторов инициативы, бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.
Порядок регистрации будут определять власти регионов, передаёт РИА Новости.
Также в законопроекте предлагается изменить правила, которые касаются бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.
«Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены», — указано в пояснительной записке.