Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму

Изменения могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие акты.

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Законопроект внесло заксобрание Челябинской области.

По словам авторов инициативы, бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.

Порядок регистрации будут определять власти регионов, передаёт РИА Новости.

Также в законопроекте предлагается изменить правила, которые касаются бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.