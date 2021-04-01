Молодежь из Барнаула может принять участие в образовательном форуме «Алтай. Территория развития»

Заявку на участие можно подать до 30 апреля.
Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» состоится с 30 мая по 5 июня 2021 года на озере Ая как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Также в рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов.
Форум АТР соберет более тысячи человек на образовательной программе. Однако с учетом санитарно-эпидемиологических требований непосредственно на озере Ая соберется только 500 человек. Участниками форума станут лидеры муниципальных образований и молодежных движений, менеджеры молодежных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет.
Организаторы подготовили 10 образовательных площадок, объединенных в два направления: «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство»:– «Добро, бро» — развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;– «СтудАктив» — развитие студенческого самоуправления, Национальная лига студенческих клубов;– «МедиаДвиж» — развитие медиа и информационного пространства;– «СО-общество» — развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат;– «Дружба народов» — гармонизация межнациональных отношений;– «Время науки» — развитие науки и технологий;– «Мой бизнес» — развитие молодежного предпринимательства;– «Агропрорыв» — развитие сельского хозяйства;– «Муниципальный локомотив» — развитие местного самоуправления;– «Я — профи» — развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики.
Сквозными темами форума станут развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений, цели устойчивого развития России и Организации Объединенных Наций, культура безопасности, а также Год науки и технологий.
Место проведения форума оснащено современной инфраструктурой. На озере Ая есть выставочный комплекс, образовательные площадки, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта, творчества, бассейн, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцена для культурно-творческих мероприятий, зоны питания и проживания, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Регистрация участников форума проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Подать заявку на участие в конкурсе грантов можно до 24 мая на сайте.