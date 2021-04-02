Эксперт рассказал, чем вреден дефицит калорий в рационе

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, при малом количестве калорий организм человека начинает защищаться и снижать обмен веществ. Это приводит к тому, что сокращается не только жировая, но и мышечная ткань.

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«Для снижения массы тела необходимо создание дефицита калорий, без него снижение массы тела происходить не будет. Однако важно понимать, что каждый день мы тратим определенное количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме — основной обмен, а он зависит от пола, возраста, массы тела, и обычно составляет от 1000-1500 ккал у женщин до 1400-2000 ккал для мужчин. Кроме того, нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи — это добавляет еще около 10%, и еще не менее 20% от величины основного обмена — 200-400 ккал к базовой величине — необходимо для работы, движения, любых других видов активности», — рассказала РИА Новости Стародубова.

Он заявила, что ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена нельзя. Такие действия являются самыми распространёнными ошибками, с которыми врачи сталкиваются у желающих похудеть. Организм начнет защищаться и снижать обмен веществ, будет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань, в результате при малейшем нарушении питания масса тела быстро вернется к прежним цифрам или даже увеличится, да и самочувствие может ухудшиться из-за снижения мышечной ткани и адаптационных ресурсов организма.