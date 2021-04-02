Барнаульский боксёр стал победителем первенства Сибири среди юниоров

Ещё один спортсмен из Барнаула завоевал бронзу.

Фото: Алтайский спорт

1 апреля 2021 года в Иркутске состоялись финальные бои первенства Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 19−22 лет.

В турнире принимали участие более 70 спортсменов из Кемеровской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского краев и других сибирских регионов.

Алексей Куртугашев стал победителем первенства в весовой категории 52 кг, а Владислав Шумейко завоевал бронзу в весе 64 кг. Оба спортсмена тренируются в СШОР «Алтайский ринг» у Павла Шишлова, пишет Минспорта региона.