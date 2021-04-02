#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула»

Последний рабочий день недели – повод распланировать досуг на выходные. Наше предложение – идти в кино, а что посмотреть, мы вам расскажем!

Главные премьеры недели:

Главной премьерой недели бесспорно является экранизация отечественного комикса «Майор Гром: Чумной доктор». Российские кинематографисты представят нам нового супергероя России.

В центре сюжета майор полиции Игорь Гром, известный всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона. Майор – идеальный полицейский, в котором сочетаются неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность. Борьба с криминалом удаётся ему «на ура», но всё резко меняется с появлением в городе человека в маске Чумного Доктора.

Он заявляет, что город «болен чумой беззакония» и принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено и восхищено народным мстителем, полиция – бессильна, а власти в ярости. Вернуть городу мирное существование может только Игорь Гром.

Первая книга комиксов о майоре Громе вышла в издательстве Bubble 2012 году. За восемь лет существования серии было опубликовано более 100 выпусков и 25 книг. Среди всех приключений о майоре Громе история о Чумном Докторе является самой читаемой и до сих пор входит в список бестселлеров.

Режиссёр проекта Олег Трофим известен романтическим хитом «Лёд». Роль Майора Грома исполнил Тихон Жизневский. Он в первую очередь известен как театральный актер, но в последние время стал настоящей кинозвездой: Жизневского можно увидеть в блокбастере «Огонь» и сериале «Топи». Главную женскую роль – Юли Пчёлкиной сыграла Любовь Аксёнова (драма «Салют 7»,сериалы «Мажор», «Содержанки»).

В других ролях «Майора Грома» снялись Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие артисты. Ещё одним персонажем фильма стал Санкт-Петербург: город на Неве создаёт нужную для этой истории атмосферу.

Создатели надеются, что для нового поколения Майор Гром станет этаким Данилой Багровым. Его честность и готовность встать между злом и родным городом это отсылка не столько к западным комиксам, сколько к легендарным «Улицам разбитых фонарей». Ведь Майор Гром видит всю окружающую его грязь и проблемы, но не опускает руки, он герой, с которым хочется жить на одной улице.

В фильме, не смотря на мрачный сюжет, будут и весёлые сцены, шутки и много-много экшена. «Майор Гром» может стать началом киновселенной, ведь фильм изначально задуман как часть большой истории с продолжениями. Но появление сиквелов зависит от прокатного успеха «Грома».

Криминальная ретро-драма Анастасии Пальчиковой про лихие 90-е рассказывает историю болезненного взросления 13-летней девочки. Лента получила приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр-2020».

Маша – самая обычная девочка, в силу возраста смотрящая на мир через розовые очки. На дворе царят полная разруха и произвол лихих 90-х: крушение идеалов, безработица, безденежье и бандитизм. Маша живёт среди откровеннейших головорезов, самый главный из которых – её дядя по кличке Крестный. Все в городе боятся ребят из Машиного ближайшего окружения и ненавидят их. Машу всё устраивает, её все опекают и оберегают. Она радуется жизни и мечтает стать джазовой певицей. Мать Маши пытается всеми силами держаться от преступной группировки подальше и хочет увезти дочь из города. В борьбе за душу и будущее девочки побеждает Крёстный. И лишь после того, как в жизни подростка случается настоящая трагедия, она понимает, что дальше так жить нельзя. Она покидает малую родину и пытается добиться воплощения своей мечты. Но спустя годы обстоятельства складываются так, что уже взрослой героине приходится снова вернуться в свой город и снова столкнуться с детскими драмами.

Главную роль в фильме сыграла Полина Гухман (фильмы «Лишний», «Иван»). Повзрослевшую героиню сыграла Анна Чиповская. Нас ждёт одновременно суровый и нежный фильм с неоднозначным финалом и вопросом: можно ли победить зло насилием и злом или нельзя?

Первые два правила любого бойцовского клуба все мы и так отлично помним. А вот третий закон этого закрытого, подпольного общества послужил названием новой комедии «В ринге только девушки». В подпольном бойцовском клубе, куда отправляется выпустить пар отчаявшаяся Анна (Малин Акерман), действительно дерутся только женщины. А помахать кулаками героине есть из-за чего: : сначала умирает ёе любимая мать, а затем отец объявляет о своей гомосексуальной ориентации. Кроме того, маленькая кофейня, приносившая стабильный заработок, сгорает дотла. Согласие на поединок – единственный выход решить финансовые проблемы. Итогом схватки становится сиюминутный нокаут. Однако поражение лишь раззадоривает Анну, готовую повторить испытание. Для первой победы она обращается за помощью к Джеку Мерфи (Алек Болдуин) — бывшему тренеру по боксу, который уже несколько лет не расстается с бутылкой виски. Странный дуэт начинает полномасштабную подготовку к решающей битве с непобедимой чемпионкой Оливией (Белла Торн). Изнурительные тренировки, отсутствие сна и скептицизм окружающих делают претендентку сильнее, чем когда-либо. Но есть ли у неё хотя бы минимальные шансы на успех?

Традиционно сюжеты кинокартин про женщин-боксёров отражают жизненную драму и внутреннюю борьбу женщин, которые выбрали тернистый путь спортивного единоборства. Сильные снаружи, они всё же остаются женщинами, и им не чужды эмоциональные переживания, но бокс закаляет характер, и в большинстве случаев женщины-бойцы побеждают как на ринге, так и в жизни. Не ждите от картины драматических коллизий – это вам не «Малышка на миллион» или «Женский бой», это комедийная история с предсказуемым и добрым финалом.

Не проходит месяца, чтобы на экранах не появился очередной мистический хоррор о силах зла, вселяющихся в тела простых людей. Очередная премьера в этом жанре «Ученик экзорциста»

Мир существует в ежедневной борьбе темных и светлых сил. Когда агенты зла вселяются в души простых людей, те оказываются не в силах противостоять им самостоятельно, и тогда на помощь им приходят рыцари света. Действие картины происходит в католической епархии Нового Орлеана. Молодой священник отец Дэниел поступает на обучение к опытному экзорцисту отцу Питеру (Гай Пирс), который должен обучить его ритуалам изгнания бесов. В первый же день практики к ним попадает юноша, обвиняемый в тяжелом преступлении, которое он совершил, вероятно, в состоянии одержимости. Демоны, захватившие душу преступника, отличаются особой свирепостью, и священникам предстоит трудное испытание, в котором вера отца Дэниела омрачится глубоким духовным сомнением. Чем можно пожертвовать во имя добра, чтобы ненароком не оказаться по ту сторону?

Главное достоинство этого фильма – это Гай Пирс в роли священника. Кстати, он уже играл служителя церкви с сомнительным моральным кодексом в картине «Преисподняя» (2016). Противоречивые черты характера, которыми наделил персонажа артист, позволили рассказать историю не столько о вере в высшее, сколько о доверии к ближнему. Конечно, переиграть классическую историю на эту тему – «Изгоняющий дьявола» создателям вряд ли удалось, но погружение вглубь мрачной бездны, из которой пахнет сырой, вполне достойное. Поэтому, если вы любите мистические ужастики – это картина для вас.

Феликс — 11-летний неисправимый хулиган, регулярно доводящий учителей до нервных срывов. Выходки несносного ученика уже привели к нескольким исключениям и переходам в другие школы. Отцу удается убедить последнюю школу в городе принять сына на учёбу. Но вместо того, чтобы воспользоваться шансом, Феликс влипает в очередные неприятности. Чтобы произвести на одноклассников впечатление, новичок соглашается проникнуть в кабинет директрисы после заката. Кто бы мог подумать, что госпожа Шмитт-Гессенвайн окажется в этот момент на работе. Взяв нарушителя устава с поличным, классная руководительница готовится выдворить его из школы. Но… в один миг рост женщины уменьшается до нескольких дюймов. Закопав топор войны, Феликс и Шмитт-Гессенвайн решают вместе разобраться в причинах произошедшего. Им помогает смышленая девочка Элла, согласившаяся держать информацию в секрете. Попутно миниатюрная учительница и её непослушные ученики сражаются с влиятельным председателем школьного совета. Богач планирует закрыть школу и построить на её месте элитную гимназию для «богатеньких буратин». Удастся ли этой странной троице сорвать планы злоумышленника?

Комедия создана по мотивам одноименной книги немецкой писательницы Сабины Людвиг. Режиссёром выступил Свен Унтервальдт-мл., который специализируется на детском и подростковом контенте. Он принимал участие в создании популярного на родине телесериала «Берлин, Берлин», а в 2018 году дебютировал в анимации с мультфильмом «Ледяная принцесса».