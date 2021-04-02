Роспотребнадзор разрешил детским лагерям Алтайского края увеличить заполняемость с 50% до 75%

Вопрос безопасности детей во время летней оздоровительной кампании обсудили 1 апреля 2021 года в рамках заседания, которое провёл губернатор Виктор Томенко.

Фото: Правительство Алтайского края

По словам министра образования и науки Максима Костенко, на сегодняшний день в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании идёт организация пожарной безопасности, антитеррористическая защищенность, профилактика травматизма и несчастных случаев, обеспечение безопасности детей во время доставки в оздоровительные лагеря, а также при организации выездов и прогулок.

Он заявил, что летом 2021 года на территории Алтайского края будут работать 849 объектов. В загородных лагерях будут 14-дневные смены.

Фото: Правительство Алтайского края

Министр также сообщил, что Роспотребнадзор разрешил увеличить объем заполняемости загородных детских лагерей с 50% до 75%. Это позволит за лето отдохнуть порядка 80 тысячам детей. Работу пришкольных лагерей планируется начать уже 3 июня, пишет пресс-служба Правительства.