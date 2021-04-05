Барнаул вошёл в число наиболее комфортных для жизни городов России

«Индекс качества городской среды» рассчитал Минстрой РФ.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

В списке наиболее комфортных для жизни городов России Барнаул оказался по итогам 2020 года. Индекс рассчитали для каждого города страны.

Из опубликованного документа ясно, что Барнаул набрал 182 балла, что превышает «минимум» благоприятной среды на 2 балла. Города, которые набрали 180 баллов и ниже, считаются неблагоприятными. Специалисты Минстроя РФ оценили и другие города Алтайского края:

Белокуриха — 180;

Новоалтайск — 179;

Яровое — 176;

Алейск — 174;

Бийск — 173;

Рубцовск — 169;

Заринск — 162;

Змеиногорск — 158;

Славгород — 152;

Камень-на-Оби — 151;

Горняк — 150.

Отметим, в целом Алтайский край набрал 167 баллов.

Напомним, индекс качества городской среды — это инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования.

Минстрой РФ оценивает города по 6 критериям:

— Безопасность;

— Комфортность;

— Экологичность и здоровье;

— Идентичность и разнообразие;

— Современность и актуальность среды;

— Эффективность управления.