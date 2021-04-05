Кинотеатр «Мир» отметил свое 50-летие

Открытие кинотеатра «Мир» состоялось 25 марта 1971 года показом фильма «Директор», на который собрался полный зал. Широкоформатное кино со стереозвуком барнаульцы смотрели, что называется, не дыша. На протяжении полувека кинотеатр менялся, шагая в ногу с современными технологиями, но неизменно радовал новинками отечественного и мирового кинематографа.

Михаил Кайзер в аппаратной кинотеатра “Мир”. Фото из архива Махаила Кайзера

Это фантастика

Некогда барнаулец Виталий Кирьянов вспоминает: «Побывал в «Мире» в первые дни после открытия, но, увы, больше и не представилось возможности сюда попасть – так сложилось. Но классно было, фантастика для тех времен!».

«Мир» открывался торжественно, но не помпезно – в фойе играл оркестр, а горожане, находясь в томительном ожидании, с нетерпением ждали приглашения в зал – просторный, комфортный, на 1200 мест!

Гаснет свет, на непривычно большом экране 20х10 метров появляется заставка «Мосфильма», а следом – кадры исторической драмы «Директор». От огромного экрана с отличным изображением, многоканального звука и прекрасного фильма у зрителей сработал эффект присутствия. Они, увлекшись событиями, забыли, что находятся в зале, – все до одного там, на автозаводе имени Лихачева, на трассе испытания автомобилей. Когда закончился фильм, зрители аплодировали стоя.

Но все эти два часа за стенами зрительного зала, в аппаратной, не утихали волнение и напряженная работа. Инженеры, киномеханики, перемотчики переживали, как пройдет дебютный показ, какое впечатление останется у барнаульцев от «Мира». В первый же день работников кинотеатра высшие силы испытали на прочность: на выходе из проектора оборвалась лента. По команде одного из инженеров «Не останавливать!» ленту направили в другую коробку и показ начался.

Вся жизнь – кино

Для строительства и оборудования этого уникального объекта пригласили киномеханика и инженера из Алейска – Михаила Кайзера, специалиста с опытом, своим видением развития кинопроката и глубоким пониманием технических аспектов работы кинотеатра.

– Я не только чертежи делал и раздавал инструкции монтажникам, которых на стройке насчитывалось до 200 человек, часто приходилось самому брать в руки инструмент, – вспоминает Михаил Кайзер, листая в компьютере архивные фотоснимки строящегося «Мира». – Вот, видите, я со вторым инженером Костей Булгаковым тумбу для электропроводки варю, а здесь прокладываем километры труб по чердаку к лебедкам занавеса.

Михаил Михайлович, к слову, внес вклад не только в создание «Мира», он проектировал техническое оснащение кинозалов в ТЦ «Арена», «Огни», «Европа» и Galaxy. В 70 лет он еще поднимался на высоту в 10 метров, чтобы установить экран в «Европе». Сейчас наш собеседник на заслуженном отдыхе, в родной барнаульский кинотеатр ездит только повидать своих коллег, с которыми отработал не один десяток лет.

Кинотеатр «Мир» был оборудован по последнему слову техники: зрительный зал на 1200 мест с объемным звуком, внушительный аппаратный комплекс, машинный зал плюс ряд вспомогательных помещений. «Мир» первым в крае получил возможность демонстрировать кинофильмы любых форматов – обычных, кашетированных, широкоэкранных и широкоформатных на 70-мм пленке с шестью магнитными фонограммами.

Каждый показ – с аншлагом

Михаил Кайзер, вспоминая годы своей работы в качестве главного инженера, ностальгирует:

– В советские годы не было такого обилия фильмов, как сейчас. А потому одну картину могли демонстрировать два, а то и три месяца – никому она не надоедала. Самое удивительное, что зал всегда был полным. Может, потому, что билеты были в прямом смысле копеечными: один сеанс – 7 копеек, двухсерийный фильм – 1 рубль 40 копеек. Но факт в том, что на вечерние сеансы билеты невозможно было достать, и работала только касса предварительной продажи. Проводились детские киносеансы, бесплатные показы для ветеранов войны и труда, – продолжает Михаил Михайлович. – А фильмы знаете, как мы получали? Бесплатно выдавали пленки из управления кинофикации крайисполкома. Вот жили! Позже в наш кинотеатр фильмы доставляли на цифровых носителях – флешках, картах памяти. Сейчас кинокартины загружаются из облачного хранилища в Интернете через компьютер и прямиком выводятся на экран в зрительный зал. С такой технической революцией скоро и профессия киномеханика исчезнет.

Фото из архива Михаила Кайзера

Сохранение «Мира»

Кризис 1990-х не обошел стороной и сферу кинопроката. Компании-продавцы экономили на всем, умудрялись даже вместо широкоформатных фильмов «мастерить» подделки, скопированные с 35-миллиметрового негатива (вместо 70-миллиметровых. – Прим. авт.) с монофоническим звуком. В результате на экране – мазня, в динамиках – тихий бубнеж. Сам кинотеатр «Мир» тоже переживал не лучшие времена. Чтобы выживать, сдавали в аренду помещения, одновременно безуспешно продолжая искать спонсоров для возрождения аншлаговых показов. Хороший репертуар постепенно сводился на нет, залы были полупустыми, а износ оборудования достиг 100%.

Своему второму рождению «Мир» обязан братьям Кац – Якову и Аркадию, которые в октябре 2001 года выкупили здание и занялись реконструкцией и полной заменой кинооборудования.

– Мы решили, что нельзя пустить с молотка культовое для Барнаула место и превратить его в рынок, как это сделали с «Юностью», или в торговый центр, которыми стали «Россия» и «Чайка», – рассказал Яков Кац, директор сети «Киномир». – Установили импортное оборудование и в аппаратную, и в зрительный зал, сделали ремонт с учетом новых санитарных требований. В 2002 году обновленный «Мир» начал принимать зрителей.

Сейчас, как и 50 лет назад, «Мир» востребован барнаульцами, а залы никогда не бывают пустыми. Сюда ходит старшее поколение смотреть любимые советские фильмы (их бесплатный показ был организован в честь юбилея кинотеатра), а молодежь – оценивать новинки российского и мирового кинематографа. Из-за пандемии, конечно, сократилось количество премьер и показов, но в «Мире» уверены – впереди барнаульцев ждет только радостное, светлое и долгожданное.

– Джеймс Бонд сказал: «Не время умирать». Вот и посмотрим. Я про кино, – отшутился Яков Кац.