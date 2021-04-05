Рассказываем, как отличить плохого доктора от хорошего

Эксперт заявил, что высококвалифицированные врачи разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать их в терминах.
«Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз еще от двери, вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает», — сказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.
От также отметил, что первичный осмотр должен занимать не более 10-15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика.
То, что делает врач — это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения, передаёт РИА Новости. Врач, как считает Островский, не может сам решить проблему пациента, ему важно, чтобы эта проблема решалась общими усилиями.
«Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой», — добавил эксперт.