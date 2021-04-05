Рассказываем, как отличить плохого доктора от хорошего

Эксперт заявил, что высококвалифицированные врачи разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать их в терминах.

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«Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз еще от двери, вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает», — сказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

От также отметил, что первичный осмотр должен занимать не более 10-15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика.

То, что делает врач — это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения, передаёт РИА Новости. Врач, как считает Островский, не может сам решить проблему пациента, ему важно, чтобы эта проблема решалась общими усилиями.