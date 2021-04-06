Барнаульцев приглашают поучаствовать в акции «Послание от сердца к сердцу»

В преддверии Международного дня культуры, который празднуют 15 апреля, жителям Барнаула предлагают поучаствовать в необычной акции и ощутить себя частью мирового культурного пространства.

Фото: emosurf.com

С 13 по 15 апреля 2021 года в рамках акции «Послание от сердца к сердцу» все желающие могут отправить своим друзьям открытку, письмо, плакат, электронное письмо или sms-сообщение с текстом, который отражает идеи гуманизма и культуры. В послании можно цитировать классиков, мудрецов, исторических деятелей и творцов культуры, а также приводить народную мудрость — пословицы. Приветствуются также свои размышления и соблюдение норм грамотности русского языка.

«Мы часто цитируем в соцсетях, делаем репосты понравившихся нам изречений, почему бы не сделать это в рамках акции. Итак, мы начинаем: „Русский язык — сила слабого!“, а какое послание отправите вы?», — обратились к барнаульцам в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая.

Отметим, что акция является ежегодной и приурочена к Международному дню Культуры. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», получившем известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать день подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году общественная организация Международная Лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным Центром Рерихов.