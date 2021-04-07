Алтайский край подводит итоги кризисного года

В Барнауле проходит заседание краевого Правительства, на котором краевые власти подводят итоги 2020 года. С основным докладом выступил и. о. министра экономического развития Анатолий Нагорнов. Он сообщил, что до острой фазы пандемии в Алтайском крае и связанного с ней локдауна экономика региона уверенно росла, увеличивались доходы населения, снижалась безработица.

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Пандемия нанесла серьезный удар по состоянию краевой экономики. Снизились темпы роста, ухудшилось положение в сферах производства и потребления, выросла безработица. Некоторые системообразующие предприятия (группа «Черкизово», ОАО «Алтайвагон», «Алттранс», ОАО «Эвалар») вынуждены были либо приостановить строительство новых объектов, либо застопорить ввод уже построенных. Общественное питание упало почти на четверть, снизился объем платных услуг и розничной торговли.

Власти прикладывали усилия по сохранения социально-экономической стабильности. На поддержку экономики из всех источников было направлено почти 10 млрд. рублей. 16 тыс. семей получили прямую господдержку в размере 15 млрд. рублей.

Между тем в пищевом производстве отмечался рост производственных показателей, увеличился ввод жилья за счет льготной ипотеки. Объем производства сельхозпродукции хотя и снизился, но прибыль сельхозпредприятий выросла в 1,5 раза.

К концу 2020 года ситуация начала стабилизироваться, а в 1 квартале 2021 года наметились признаки оживления экономики: растет промышленное производство, положительные подвижки отмечаются в сфере услуг и потребления