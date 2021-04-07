Вадим Климов об авторских правах, героях из жизни и смысловых подсказках к текстам

В Краевом театре драмы в рамках проекта «Реплики» состоялась встреча с известным в крае арт-критиком и журналистом, куратором выставочных проектов и драматургом Вадимом Климовым, который рассказал о недавно вышедшем в свет сборнике пьес «2 пьесы 2. Веселые истории».

Вадим Климов: “Герои моих пьес – сплошь приличные люди”. Фото Кирилла Ботаева

Плодовитый автор

Несмотря на то, что Вадим вот уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, себя он считает барнаульским драматургом, на счету которого два сборника пьес.

– Началось все с того, что с одним режиссером мы зарубились на важной для меня теме – можно ли из пьес выбрасывать текст, – пояснил драматург. – Мне всегда казалось, что нет, ведь драматург – тоже художник, обладающий авторскими правами. И если режиссер взялся за этот текст, то его задача – не менять, а интерпретировать. Этот спор завершился тем, что режиссер сказал: «А ты возьми, и сам попробуй написать пьесу!». И я попробовал. Первое мое произведение называлось «Просто так Розочка», в котором я оценивал свои силы, присматривался к текстовой конструкции. И как-то пошло-поехало. В итоге пьесе на десятой мне вдруг подумалось: «Не графоман ли я?», но знающие люди меня успокоили.

Сегодня Вадим – автор двух десятков пьес. И если считать, что его первое сочинение датируется 2015 годом, то Климова можно назвать довольно плодовитым драматургом. А через несколько лет его пьеса «За искусство (Конец цитаты)» победила во Всероссийском конкурсе русскоязычной драматургии «Действующие лица» и была напечатана в сборнике «Лучшие пьесы 2017 года».

Приличные люди

Определяя жанры своих пьес, автор не скупится на смысловые подсказки, характеризуя произведения то «истерикой с антрактом», то «сеансом с разоблачением». Персонажей Вадим старается брать из жизни, в которой его окружают замечательные люди из круга журналистов, художников, литераторов.

– Потому-то герои моих пьес – сплошь приличные люди, – рассуждает он. – И эта тема меня волнует, так как куда не кинься – в произведениях искусства одни маргиналы. Помню, впервые я задумался об этом, когда на сцене Молодежного театра Алтая увидел пьесу «Черное молоко» уральского драматурга Василия Сигарева. Мне это показалось горьковщиной, лично меня окружают другие люди – приличные, образованные, ищущие себя. Они и есть мои герои.

К числу таких героев автор относит и персонажей пьесы из нового сборника «Убить в себе Шерон Стоун», фрагмент которой зачитали во время встречи со зрителями артисты Театра драмы Кристина Василенко и Антонина Олесик. Как выяснилось, эта пьеса была написана Климовым в соавторстве с гештальт-терапевтом, которому автор предлагал писать ответные реплики на речь одного из своих персонажей. В итоге получилась полудокументальная история.

К 200-летию Достоевского

Кроме того, в новый сборник вошла пьеса Вадима Климова «Разгонный блок. Чехов и Ван Гог», где автор поразмышлял о том, что было бы, если бы в жизни встретились русский писатель и нидерландский художник-постимпрессионист.

– Эти люди могли бы встретиться, но немного разминулись, – фантазирует Вадим Климов. – Дело в том, что в декабре 1890 года Чехов возвращался с Сахалина через Суэцкий канал. И ему было рукой подать до Франции, где в июне этого же года умер Ван Гог.

Что интересно, сейчас Вадим готовит к изданию свою новую пьесу, посвященную встрече Достоевского и Семёнова-Тян-Шанского в Барнауле. Ее жанр автор обозначает как уже не постмодернизм, а, скорее, метамодернизм.

– По сюжету Достоевский приехал в Барнаул на день рождения своего друга и они здесь гуляют по старой части города, – говорит автор. – Причем действие пьесы происходит в большом временном отрезке – начиная с 1857 года и заканчивая 2021 годом, когда отмечается 200-летие со дня рождения великого писателя. Сегодня ведутся переговоры с издательством, и, скорее, всего, книжка выйдет в свет в ноябре.