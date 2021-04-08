Легковушка сгорела утром в Барнауле

На месте происшествия работали пожарные.

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул» рассказали, что утром 8 апреля 2021 года в Барнаула в переулке Прудской сгорел легковой автомобиль.

Администраторам паблика в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю краю рассказали, что сообщение о пожаре по адресу: переулок Прудской, 29 в Барнауле поступило в 5:51. Легковой автомобиль Subaru Forester полностью сгорел, а у легкового автомобиля Renault Symbol повреждена задняя правая фара. На тушение выезжали две автоцистерны. Предположительно, пожар произошел из-за неисправности транспортного средства.