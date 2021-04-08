После обрушения стены дома на Советской Армии в Барнауле возбуждено уголовное дело

Дело возбудили в отношении должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула по факту халатности.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По данным следствия, жилой дом на улице Советской Армии, 54 в Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2013 году. При этом 11 из 30 помещений в нем находятся в муниципальной собственности. Сроки отселения жильцов были установлены до 2015 года. Однако чиновники комитета ЖКХ города не приняли меры по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании.

В апреле 2021 года в аварийном доме произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципального образования. Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.