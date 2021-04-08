Троих браконьеров осудят за убийство в Алтайском крае косули и двух её детенышей

На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На их имущество наложен арест.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следствие установило, что в августе 2020 года трое мужчин без разрешения на охоту и вне сроков ее осуществления, выехали на участок местности недалеко от одного из сел Усть-Калманского района. Выследив трех сибирских косуль — матери и двух детенышей, браконьеры застрелили их из огнестрельного оружия. После того, как злоумышленники решили скрыться с незаконной добычей, их задержали полицейские. Своими незаконными действиями обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 120 тысяч рублей, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.