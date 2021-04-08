Виртуальная выставка документов «Алтай и космос» открылась на сайте Государственного архива Алтайского края

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первого полёта человека в космос.

Судьбы многих людей, внесших весомый вклад в освоение космического пространства, связаны с Алтаем. В Государственном архиве Алтайского края собрано немало документов об этих людях — анкеты, приказы, выписки, фотографии. И за каждым из них — коллизии судьбы людей, истории их побед, успехов и даже трагедий. Оставить эти документы в безвестности, значит предать всё это забвению. Но как все бумажные свидетельства истории, эти документы хрупки. Но познакомиться с ними можно благодаря виртуальной выставке документов «Алтай и космос», подготовленной Государственным архивом Алтайского края, пишет Минкультуры региона.

Выставка включает более 40 документов о людях, судьбы которой связаны с космонавтикой. Это космонавты Герман Степанович Титов, Василий Георгиевич Лазарев и Валентина Владимировна Терешкова, ученые Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игнатьевич Шаргей) и Геннадий Викторович Сакович. В составе экспозиции представлены фотографии космонавта № 2 Германа Титова и его коллеги Василия Лазарева перед космическими полетами, фотоотчет о пребывании их на Алтае и встречах руководством края, рабочими промышленных и сельскохозяйственных предприятий, школьниками, во время поездок по населенным пунктам в 1960-1970-х гг.

Посетители виртуальной выставки могут познакомиться с анкетами Всероссийской городской и сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. на семьи Титовых и Лазаревых, характеристикой на «кулацкое» хозяйство Гордея Васильевича Лазарева, воспоминаниями учительницы Германа Титова — Л. А. Зальцман, газетными статьями о полетах, решением Барнаульского горисполкома о присвоении звания «Почетный гражданин города Барнаула» Г. С. Титову (1968 г.), постановлениями Администрации Алтайского края о создании Алтайского государственного мемориального музея Г. С. Титова (2002 г.) и Алтайского краевого Совета народных депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин Алтайского края» Г. В. Саковичу (2006 г.) и многих других. Виртуальная выставка работает на сайте Государственного архива Алтайского края.