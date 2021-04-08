Врач назвала внешний признак, который выдает опасную болезнь

Дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Гостева утверждает, что связанные с ногтями изменения в 90% случаев безобидны. Но в остальных 10% случаев это может быть симптом серьезного заболевания, вплоть до онкологии.

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Она заявила, что появившийся на ногтях белых пятен бояться не стоит.

«Есть легенда, что дело в нехватке цинка или магния. На самом деле, это ни о чем не говорит. Это просто ситуация, когда в зону роста попадает воздух», — отметила врач в эфире программы «О самом главном».

Она также обратила внимание на такую особенность как необъяснимое посинение ногтей, с чем люди стали сталкиваться из-за распространения коронавируса. К посинению может привести использование гидроксихлорохина.

Однако Гостева предупредила, что при появлении темного пятна на ногте следует немедленно обратиться к врачу, так как оно может сигнализировать о меланоме — злокачественном образовании. Но очень часто это бывает признак гемангиомы — доброкачественного образования, передаёт «Российская Газета».