Оркестр Rhythm Band представит барнаульской публике новую весеннюю программу

В течение двух дней, 13 и 14 апреля 2021 года, на сцене концертного зала «Сибирь» будет греметь «Музыкальный салют».

Rhythm Band, состоящий из воспитанников барнаульской детской школы искусств № 8, неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов: география которых впечатляет: Иркутск, Кемерово, Томск, Екатеринбург, Севастополь, Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Брикебек и Динь-ле-Бен (Франция), Республика Крым. Даже в карантинный, 2020-й год оркестр собрал коллекцию наград — гран-при ХIV Международном интернет-конкурсе «Поклонимся великим тем годам», (г. Москва, май 2020 г.), гран-при VI Международного фестиваля-конкурса «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова» (г.Воронеж, июнь 2020 г.), гран-при в XV Международной творческой встрече и фестивале (онлайн) «Вместе в ХХI веке» (Болгария, сентябрь 2020 г.).

Число поклонников оркестра с каждым годом увеличивается, ведь юные музыканты постоянно удивляют публику невероятной подачей музыкальных композиций. Репертуар оркестра отличает широкое жанровое разнообразие. Это — настоящий микс из произведений классической музыки и неоклассики, оригинальных сочинений для духовых оркестров и произведений современных авторов, музыки из кино и мультфильмов, эстрадной, джазовой и рок-музыки. Руководители коллектива Елена и Андрей Маковские регулярно готовят яркие запоминающиеся программы, а их подопечные блестяще их реализуют.

Концерт «Музыкальный салют» состоит из двух частей. В преддверии самого главного праздника страны — Дня Победы — в первой части программы музыканты оркестра проверенными временем хитами, вспомнят и воспоют славу тем, кому мы все обязаны мирным небом над головой. А во второй части — обрушат на зрителей лучшие произведения из своих прошлых программ и порадуют музыкальными новинками.

В программе также примут участие — вокалисты Антон Концеба и Ольга Семёнова, Городской детский хор под руководством Инессы Грицай, Театр танца имени Розы Фибер. (руководитель Елена Седова). Неизменным эффектным украшением выступлений оркестра является ансамбль мажореток — девушек в стилизованной форме, которых мы ни раз видели на плац-концертах и марш-парадах на праздниках города.

Концерты оркестра RHYTHM BAND — это праздничное весеннее настроение, фейерверк только положительных эмоций и великолепная музыка. Начало концертов в 18.30. Возрастное ограничение 6+.