Серьёзный пожар произошёл в Барнауле

Горел двухэтажный нежилой дом.

Фото: Инцидент Барнаул

Пожар произошёл 11 апреля 2021 года в Барнауле в доме на улице Беляева, 20.

Администраторам паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что строение 1959 года постройки. Здание частично из газобетона, частично кирпичное. Сообщение о возгорании поступило в 19:55.

На момент прибытия пожарных горела кровля здания открытым огнем, возникла угроза распространения огня и угроза соседним строениям.

Горение ликвидировали в 20:25. Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. В результате от огня пострадали кровля, стены и перекрытия.