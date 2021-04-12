В Барнауле пропала 13-летняя девочка

11 апреля 2021 года около 15:00 она ушла из дома и не вернулась.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 13-летней Ткаченко Вероники.

Приметы девочки: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы шоколадного цвета длинные, глаза серо-голубые.

Одежда: розово-серая куртка с капюшоном, синие джинсы, чёрные длинные сапоги, бирюзового шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).