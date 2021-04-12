В Театре кукол поставили спектакль для малышей на музыку Егора Летова

В Театре кукол – очередная премьера для самых маленьких. Здесь поставили самую трогательную и мудрую сказку «Гадкий утенок», заставляющую поразмышлять о жизненном пути.
Режиссером постановки выступил Кирилл Поздняков, для которого эта сказка является дипломным спектаклем. Дело в том, что Кирилл – выпускник Алтайского института культуры (курс Анны Вахрамеевой), который продолжил обучение в Ярославском театральном институте, желая освоить специальность режиссера театра кукол.
– Почему театр кукол? Потому что мне интересен этот язык, на котором можно говорить на любые темы с детьми и взрослыми, – рассуждает Кирилл Поздняков. – Но больше всего хочется выстраивать диалог с подрастающей публикой, искать важные темы для разговора, не развлекать детей, а по-взрослому с ними общаться.
Вероятно, поэтому для постановки на сцене Театра кукол режиссер и выбрал знаменитую сказку Андерсена о взрослении. По мнению Кирилла Позднякова, эта история напоминает о том, что человеку важно знать: кто он, для чего он пришел в этот мир.
– Человек должен понимать, что он в этом мире не одинок, – говорит режиссер. – Ведь трудно оценить жизнь в перспективе – к сожалению, мы видим только ее проживаемый отрезок. А ведь есть еще скрытый от нас мир неведомого – судьбы, души, ангелов, если хотите. И если человек не видит будущего, то это не значит, что его нет.
Как признается Кирилл Поздняков, «Гадкий утенок» – одна из его любимых сказок, в которой содержится много жизненной мудрости, сочувствия к ближним, понимания к тем, кто отличается от остальных.
Спектакль начинается с появления на свет яйца. Причем оно словно скатывается с неба на землю, вырвавшись из облаков. Угодив ровным счетом в утиное гнездо, оно продолжило свой жизненный путь в конкретном семействе. Метафорой этого пути стала декорация, придуманная вместе с художником постановки Татьяной Корольковой. Она представляет собой мобильную конструкцию, напоминающую дорогу в небо. Именно по ней двигался Гадкий утенок, неизбежно преодолевая все жизненные круги. На этом пути он встречается со своим семейством, с обществом – населением птичьего двора, настоящими и мнимыми друзьями. Ему предстоит познать, что такое общественное мнение, осуждение большинства, столкновение с системой, которую в сказке представляют Курица и Кот – жители одного из «приличных» домов. Но Гадкий утенок нигде не находит понимания и решает уйти из дома. Став изгнанником, он поселяется в пещере, где никто не увидит его уродства.
Для того, чтобы изобразить весь этот густонаселенный птичий мир, здесь используются планшетные куклы, позволяющие актерам существовать на сцене вместе со своими персонажами. Это и мама-утка, и предводитель птичьего двора – курица-генеральша, и задиристые гусаки… Украшением постановки стала и музыка, подобранная барнаульским музыкантом Ильей Нузировым. Именно он решил использовать в качестве лейтмотива этой истории композицию «Без меня» Егора Летова – музыканта, которого тоже в какой-то мере можно считать изгоем.
По мнению Кирилла Позднякова, этот спектакль хоть и поставлен в пространстве театра на подушках, все же он предназначен не для самых маленьких зрителей. Да, он мобильный, сделанный в формате малой сцены, но, скорее, для детей возраста «4+», ведь в сказке поднимаются довольно серьезные темы. Поэтому он может быть интересен и для десятилетних ребят.
Спектакль сделан с прицелом на новое здание, поэтому после переезда «Сказки» он займет свое место в репертуаре театра. Следующий показ «Гадкого утенка» намечен на май.
В апреле на сцене «Сказки» можно увидеть спектакли:– «Лисичка со скалочкой» (2+), 17 апреля, театр на подушках;– «Машенька и медведь» (3+), 17 апреля, большой зал;– «История гусеницы по имени Мишель» (2+), 18 апреля, театр на подушках;– «Красная шапочка» (3+), 18 апреля, большой зал;– «Времена года» (2+), 24 апреля, театр на подушках;– «Три поросенка» (3+), 24 апреля, большой зал;– «Не ёжик», (3+), 25 апреля, театр на подушках;– «Волшебное кольцо (0+), 25 апреля, большой зал.
В апреле на сцене «Сказки» можно увидеть спектакли:
– «Лисичка со скалочкой» (2+), 17 апреля, театр на подушках;
– «Машенька и медведь» (3+), 17 апреля, большой зал;
– «История гусеницы по имени Мишель» (2+), 18 апреля, театр на подушках;
– «Красная шапочка» (3+), 18 апреля, большой зал;
– «Времена года» (2+), 24 апреля, театр на подушках;
– «Три поросенка» (3+), 24 апреля, большой зал;
– «Не ёжик», (3+), 25 апреля, театр на подушках;
– «Волшебное кольцо (0+), 25 апреля, большой зал.