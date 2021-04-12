В Театре кукол поставили спектакль для малышей на музыку Егора Летова

В Театре кукол – очередная премьера для самых маленьких. Здесь поставили самую трогательную и мудрую сказку «Гадкий утенок», заставляющую поразмышлять о жизненном пути.

Фото Натальи Катренко

Жизнь в перспективе

Режиссером постановки выступил Кирилл Поздняков, для которого эта сказка является дипломным спектаклем. Дело в том, что Кирилл – выпускник Алтайского института культуры (курс Анны Вахрамеевой), который продолжил обучение в Ярославском театральном институте, желая освоить специальность режиссера театра кукол.

– Почему театр кукол? Потому что мне интересен этот язык, на котором можно говорить на любые темы с детьми и взрослыми, – рассуждает Кирилл Поздняков. – Но больше всего хочется выстраивать диалог с подрастающей публикой, искать важные темы для разговора, не развлекать детей, а по-взрослому с ними общаться.

Вероятно, поэтому для постановки на сцене Театра кукол режиссер и выбрал знаменитую сказку Андерсена о взрослении. По мнению Кирилла Позднякова, эта история напоминает о том, что человеку важно знать: кто он, для чего он пришел в этот мир.

– Человек должен понимать, что он в этом мире не одинок, – говорит режиссер. – Ведь трудно оценить жизнь в перспективе – к сожалению, мы видим только ее проживаемый отрезок. А ведь есть еще скрытый от нас мир неведомого – судьбы, души, ангелов, если хотите. И если человек не видит будущего, то это не значит, что его нет.

Как признается Кирилл Поздняков, «Гадкий утенок» – одна из его любимых сказок, в которой содержится много жизненной мудрости, сочувствия к ближним, понимания к тем, кто отличается от остальных.

Птичий мир

Спектакль начинается с появления на свет яйца. Причем оно словно скатывается с неба на землю, вырвавшись из облаков. Угодив ровным счетом в утиное гнездо, оно продолжило свой жизненный путь в конкретном семействе. Метафорой этого пути стала декорация, придуманная вместе с художником постановки Татьяной Корольковой. Она представляет собой мобильную конструкцию, напоминающую дорогу в небо. Именно по ней двигался Гадкий утенок, неизбежно преодолевая все жизненные круги. На этом пути он встречается со своим семейством, с обществом – населением птичьего двора, настоящими и мнимыми друзьями. Ему предстоит познать, что такое общественное мнение, осуждение большинства, столкновение с системой, которую в сказке представляют Курица и Кот – жители одного из «приличных» домов. Но Гадкий утенок нигде не находит понимания и решает уйти из дома. Став изгнанником, он поселяется в пещере, где никто не увидит его уродства.

Фото Натальи Катренко

Для того, чтобы изобразить весь этот густонаселенный птичий мир, здесь используются планшетные куклы, позволяющие актерам существовать на сцене вместе со своими персонажами. Это и мама-утка, и предводитель птичьего двора – курица-генеральша, и задиристые гусаки… Украшением постановки стала и музыка, подобранная барнаульским музыкантом Ильей Нузировым. Именно он решил использовать в качестве лейтмотива этой истории композицию «Без меня» Егора Летова – музыканта, которого тоже в какой-то мере можно считать изгоем.

По мнению Кирилла Позднякова, этот спектакль хоть и поставлен в пространстве театра на подушках, все же он предназначен не для самых маленьких зрителей. Да, он мобильный, сделанный в формате малой сцены, но, скорее, для детей возраста «4+», ведь в сказке поднимаются довольно серьезные темы. Поэтому он может быть интересен и для десятилетних ребят.

Спектакль сделан с прицелом на новое здание, поэтому после переезда «Сказки» он займет свое место в репертуаре театра. Следующий показ «Гадкого утенка» намечен на май.

Фото Натальи Катренко