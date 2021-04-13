В Барнауле появится более 1000 новых мест для дошколят

В краевой столице в этом году откроют свои двери пять новых детских садов. Здания трех уже введены в эксплуатацию и теперь готовятся к приему первых воспитанников. В минувшее воскресенье глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание в одном из них – детском саду № 280 (квартал 2010).

Уже этим летом детский сад № 280 примет первых воспитанников.

Фото: Андрей Чурилов

Глава города отметил, что благодаря участию Барнаула в реализации национального проекта «Демография» в этом году, помимо детского сада № 280, планируется запустить еще четыре – в кварталах 2009, 2009а, 2033, детский сад-ясли на ул. Фурманова, 22.

– Их строительство позволит закрыть вопрос с очередями в дошкольные учреждения Барнаула, особенно это касается детей в возрасте от года до трех лет, – подчеркивает Вячеслав Генрихович. – Это действительно важно: в городе появляются большие кварталы, где проживает много молодых семей с детьми. Их необходимо обеспечить достаточным количеством мест в ясельных группах.

В этом плане детский сад № 280 особенный – для малышей предусмотрено более 40% мест. На сегодняшний день здесь строительные работы завершены в полном объеме, уже завезли мебель, скоро на окнах появятся шторы, в группах – тематическое оформление и игрушки, в спортивном зале – тренажеры.

– Сейчас занимаемся оформлением всех необходимых документов, – рассказывает заведующий учреждением Юлия Ефименко. – Наш детский сад рассчитан на 280 мест, из них 120 – для деток до трех лет. Всего у нас будет функционировать 11 групп, кабинеты логопеда и педагога-психолога, изостудия, два просторных зала, где дети будут заниматься музыкой и физкультурой. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, лифт для инвалидов-колясочников. Начинаем формировать штат. Всего примем 18 воспитателей и еще шесть специалистов другого профиля, среди них, к примеру, инструктор по физкультуре и музыкальный руководитель.

Фото: Михаил Полубедов

Особенность этого детского сада заключается в том, что здесь планируют принять 25 детей в возрасте от года до полутора лет. Группы для малышей оснастят специальными манежем и столиками для кормления, соответствующим возрасту, безопасным и экологически чистым игровым оборудованием.

Юлия Ефименко признается, что родители уже сейчас, до начала комплектования групп детского сада, проявляют активный интерес.

– Конечно, желающих много, – говорит заведующий детским садом. – Но теперь уже нет таких проблем, как было раньше. Посмотрите, только возведут новый микрорайон, тут же строят и сад, и школу. Это делает жизнь намного комфортнее.

Социальное строительство – дело непростое и ответственное, тем не менее некоторые застройщики из года в год стабильно оправдывают надежды. Как рассказал руководитель ООО «Селф» Нодар Шония, за последние 2,5 года компанией велось строительство пяти детских садов (в том числе и в квартале 2010) и одной школы, а также других социальных объектов.