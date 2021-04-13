В соцсетях распространяют фейк об отравлении с помощью масок и грабеже доверчивых граждан

ГУ МВД России по Алтайскому краю информирует о том, что это недостоверная информация.

Пользователи соцсетей делятся следующим сообщением:

«Ходят волонтеры от различных партий от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас „примерить“ маску, если „подойдет“ то „дадут 3-5 штук“ в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто „отключается“. Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц»

ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет: никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали. Никто из жителей края в органы внутренних дел с такими заявлениями не обращался. Призываем граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям с сомнительным контентом.