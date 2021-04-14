«Чистый четверг» 15 апреля: задачи

В ближайший «чистый четверг» планируется привлечь более 16 тысяч человек и 66 единиц техники для наведения санитарного порядка на городской территории.

Фото: Андрей Чурилов

Благодаря теплой погоде, которая установилась на прошлой неделе, большие объемы снега растаяли, и основной вид деятельности с ворошения снега сменился на сбор вытаявшего мусора. Внимание рабочих, студентов, учащихся, населения на местах, управляющих компаний и представителей общественности будет уделено как общественным пространствам, так и придомовым территориям. По словам Елены Королёвой, начальника отдела по благоустройству городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, планируется организовать работы более чем на 15 тыс. кв. м газонов и более 200 дворовых территориях.

– Большое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок во всех районах города, а также приведению в порядок памятников и мемориальных досок, очистке береговых линий. К общественникам и рабочим МУП «Благоустройство и озеленение» могут присоединиться все желающие горожане, – подчеркнула Елена Королёва. – Мы призываем каждого жителя Барнаула принять участие в «чистом четверге» и помочь своим управляющим компаниям в очистке придомовых территорий.