Фотограф из Барнаула запечатлел МКС на фоне Солнца

Снимком автор фото поделился в Instagram.

Барнаулец сфотографировал МКС на фоне Солнца и поздравил тех, кто сейчас в ней живёт с Днём Космонавтики. Он передал экипажу привет и отметил их аккаунты.