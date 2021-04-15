Фотограф из Барнаула запечатлел МКС на фоне Солнца

15 апреля 10:09 2021

Снимком автор фото поделился в Instagram.

Барнаулец сфотографировал МКС на фоне Солнца и поздравил тех, кто сейчас в ней живёт с Днём Космонавтики. Он передал экипажу привет и отметил их аккаунты.

«Я знаю что Сергей Кудь-Сверчков не раз делал фотки Барнаула с МКС, теперь есть ответочка — фотка МКС из Барнаула (вряд-ли Сергей увидит этот пост — ну, а вдруг? UPD: увидел! Лайк из космоса — с ума сойти», — заявил grad.i.ent.