В Алтайском крае расследуют дело о нелегальной раздаче интернета на 23 млн рублей

В домах у подозреваемых правоохранители нашли и изъяли сетевое оборудование, компьютеры, мачты со спутниковыми антеннами.

Предварительно установлено, что неизвестные заключали договора на предоставление доступа к Интернету с одним из крупных провайдеров. Затем, нарушая условия соглашения, раздавали трафик третьим лицам, то есть сами выступали в качестве поставщика услуг. Предлагали жителям Бийска и Бийского района возможность подключения ко всемирной паутине, оформляли документацию и получали от них ежемесячные платежи. За 7 лет работы нелегальных предпринимателей ущерб, нанесенный непосредственному провайдеру, составил порядка 23 миллионов рублей.

Обыски провели в домах двух граждан, возможно причастных к совершению преступления. На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, организовавшие незаконные бизнес, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.