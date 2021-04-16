Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Небольшой дождь и прохладную погоду прогнозируют в грядущие нерабочие дни.

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17 апреля 2021 года

Ночью ветер северный, 4-9 м/с. Температура +1…+3 градуса.

Утром и в первой половине дня в Барнауле небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +7…+9 градусов.

18 апреля 2021 года

Ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура +10…+12 градусов.