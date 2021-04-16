В Барнауле в рамках нацпроекта построят важную дорогу

Об этом 15 апреля сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, рассказывая о планах ведомства на этот год. По словам министра, в Барнауле отремонтируют более 20 объектов. Всего же, в наступившем году к ремонту по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае запланировано свыше ста объектов.

Фото: canva.com

Наиболее значимыми для инфраструктуры краевой столицы и ее жителей станут два моста – по ул. Челюскинцев и на улице Мамонтова в поселке Власиха. А самой масштабным и важным объектом является строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому, от ул. Попова до проспекта Энергетиков. Этот объект позволит существенно увеличить пропускную способность уличной дорожной сети, а также снять социальную напряженность, связанную с отсутствием подъездной дороги к возведенным многоквартирным жилым домам.

В Новоалтайске, входящем в состав Барнаульской агломерации, обновят три объекта общей протяженностью более 7 км. Казалось бы, перечень объектов невелик, тем не менее, как отмечают в краевом Минтрансе, объем ремонта и протяженность отремонтированных дорог в Новоалтайске останутся на уровне прошлого года.

В Бийске планируется обновить 11 участков дорог. На краевой сети работы будут проведены на 65 объектах протяжённостью в 238,37 км. Наиболее крупными станут Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан, Мартыново-Тогул-Залесово, подъезд к с. Санниково, Повалиха-Первомайское-Журавлиха-Шатуново-а/д К-04.

Общая сумма средств, направленных на ремонт более чем 100 объектов, превысит 4 млрд рублей.