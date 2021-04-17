Номера, поставленные Александром Батыревым, и сегодня исполняют барнаульские ансамбли

В начале апреля в концертном зале «Сибирь» состоялась концертная программа «Крутись, веретенце», посвященная 80-летию со дня рождения Александра Батырева, педагога-балетмейстера Алтайского культпросветучилища (сегодня это Алтайский краевой колледж культуры и искусств).

Ансамбли народного танца Алтайского края регулярно исполняют постановки Александра Батырева. Фото Андрея Чурилова

На вечере памяти Александра Батырева выступили коллективы, с руководителями которых он дружил, учился и сам учил.

Примечательно, что в репертуарах этих коллективов до сих пор сохраняются постановки Батырева. Это «Сударушка» и «Крутись, веретенце» (ансамбль «Сибирячка»), «Солдатская пляска» (ансамбль «Огоньки»), «Михайловская плясовая» (ансамбль «Раздолье»), «Люб-трава» (ансамбль «Фокстрот») – именно такие номера показывают на памятном концерте.

Всем и всегда

Вклад Александра Батырева в развитие русского танца и в подготовку специалистов в сфере культуры отмечают все, кто с ним работал. Тамара Шевцова, директор Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, рассказывает:

– 44 года своей жизни он посвятил любимому делу. По окончанию культпросветучилища его пригласили преподавать на отделение хореографии. Как только открыли институт культуры, он стал первым студентом кафедры хореографии. Добрый, честный, человеколюбивый, он всегда искал в студенте что-то особенное и развивал это. Все, кто у него учился, по-доброму звали его «наш Палыч».

– Он помогал всегда и всем, – соглашается Светлана Темлянцева, доцент кафедры бальной хореографии, художественный руководитель ансамбля бального танца «Фокстрот» АГИК, которая и работала с Александром Павловичем, и училась у него. – Например, поступали мы после колледжа в институт – он помогал довести до ума вступительный танец. Позже как старший педагог и наставник он подсказывал, как правильно выстроить урок. Я могу сказать, что он ко всем относился уважительно, всех студентов любил одинаково.

По всему Алтаю

Опыт и методики Александра Батырева – этот тот багаж, к которому полезно обращаться и сегодняшним хореографам. Так, Светлана Темлянцева отмечает:

– У него особенность в постановках – очень сложная хореография. Если ты прошел школу Александра Павловича – то можно не бояться в любом коллективе, ты все сможешь станцевать.

– Я считаю, что самое главное у него как у педагога – он кладезь лексики русского танца, – добавляет Ольга Сухинина, руководитель ансамбля народного танца «Палитра», тоже бывшая ученица и коллега Батырева. – У него столько в запасе движений, что пригодится не одному поколению педагогов и руководителей. Он очень много снимал на камеру, ездил в экспедиции, собирал фольклор по всему Алтайскому краю. Ведь у каждого региона, даже каждого маленького поселения есть своя манера, свои особенности, танцы. Он находил танцевальный материал в селах из первоисточников, группировал, собирал в книги.

Любовь Панченко сегодня руководит ансамблем танца «Раздолье» в селе Михайловском. Признается: когда ей было 13 лет, Александр Батырев подписал и подарил свою книгу – отчасти это и подтолкнуло пойти учиться в колледж культуры. На репетициях педагог нередко ставил девушку танцевать мужскую партию (если, например, кто-то из студентов болел), в этой роли называл ее Любомиром.

– Взаимоотношениям между партнером и партнершей в танце я от него научилась, – вспоминает о преподавателе Любовь Витальевна. – Он говорил: «Когда кто-то не пришел, не вставай за девчонку, вставай за мужика». Это очень помогает, потому что когда сочиняешь, то придумываешь и партию девочки, и партию мальчика наравне. Пока ты сама не сядешь вприсядку и не прохлопаешь все, ты не сможешь преподать это другим. Конечно, и Александр Павлович мог станцевать за девушку.

Научил важному

– Александр Павлович очень много работал с нашим коллективом. Его номера мы храним и бережем, стараемся не вмешиваться в постановки, а сохранить то, что сделал автор, – рассказывает Людмила Столбова, заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного ансамбля русского танца «Сибирячка» Шипуновского района. – Хотя он разрешал вмешиваться в его номера. Он нам доверял.

Александр Батырев любил ставить длинные, нагруженные смыслом постановки. Одну из его работ артисты между собой называют «чертоплясом» – за энергичные и быстрые движения на протяжении 10 минут танца. Также большой резонанс в свое время вызвал у зрителей номер «Скажите, лебеди», впервые поставленный в начале 1980-х годов. Постановка состоит из трех фрагментов, посвященных мирной жизни и красоте родной природы, испытаниях Великой Отечественной войны, оплакивании погибших на полях сражений и продолжении жизни под мирным небом. Большой смысловой пласт уложен в одну хореографическую картину.

– Сегодня болезнь многих хореографов состоит в том, что номер не имеет содержания. Когда Александр Павлович учил нас, говорил: «Если из твоего номера убрать двух человек и номер не потерялся, то это неправильное произведение», – говорит Людмила Столбова.

Кстати, Людмила Николаевна вспоминает Александра Павловича не только как педагога, но и как танцора:

– Мы с ним как-то раз танцевали в одном номере, он был моим партнером. Это была круговая русская пляска. У нас был парень, который никак не мог выучить партию. И Александр Павлович прямо перед концертом разозлился сильно, встал на его место, и в училище на отчетном концерте мы с ним танцевали, – улыбается Людмила Николаевна.