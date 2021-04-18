«Этот концерт стоил того, чтобы ждать его целый год»

Таково общее мнение зрителей, пришедших на концерт рок-группы «Би-2» 17 апреля в Барнауле.

Концерт группы«Би-2» в Барнауле

Фото: Василий Харечко

Выражение «город стоял на ушах» 100% подходит к тому, что происходило на Титов-Арене. Эмоции зрителей, которые целый год ждали выступления артистов, верили, что концерт состоится, и не сдавали билеты, музыкальным потоком выливались в социальные сети. Видео-отрывки выступлений, прямые трансляции в сториз, фотографии и только восторженные отзывы.

Александр Самохин, системный администратор IT-компании (г. Новосибирск):

«Би-2» – реально одни из немногих, кто может собрать стадион или такую площадку, как ледовый дворец. Немного опасался за качество звука, все-таки зал не концертный, но все было просто отлично. Ну и видео-оформление – просто бомба, снимаю шляпу! И какое отличное решение – переход на малую сцену в середине фан-зоны! Очень круто, очень здорово!»

Концерт группы«Би-2» в Барнауле

Фото: Андрей Сиротенко

Юлия Тельпиш, дизайнер (г. Барнаул):

«Не буду оригинальной – концерт классный! Мы жали и верили, что он будет и «Би-2» нас не подвели! Звук, свет, видео – все круть! Эмоции – зашкаливали, невероятные ощущения и действо, частью которого ты стал!»

Василий Харечко, менеджер-консультант магазина товаров для самогоноварения (г. Барнаул):

«Это было супер! Я был на их концерте пару лет назад, но концерт в зале и на такой площадке – несравнимы. Это совершенно другие эмоции, другая сопричастность. Несколько фан-зон, танц-пол, битком на секторах – настоящий рок-концерт, поверьте, мне есть с чем сравнивать! Взаимодействие со зрителями – потрясающее! Квадрокоптер летал над зрителями, гиро-камеры и ты – часть гигантского видеоклипа. Звук идеальный, музыка не фонила, не забивала слова, ощущение, что, все фанты пели в микрофоны, настолько стройный и эффектный был этот массовый хор! Отличный трек-лист, мы обсуждали со знакомыми, что вот лично нам не хватило только «Летчика», а так они спели все песни, что люди любят и поют! Новые песни – «Выйди из дома» и «Бог проклятых» тоже очень понравились. Мы в этот раз всей семьей пришли – с женой и сыном, в восторге все! В общем, — это лучший концерт, на котором я был, не считая «Depeche Mode» в Праге. С «депешами» мало кто может сравниться, но Лева и Шура с музыкантами – молодцы! Все на высшем уровне, потрясающе!»

Ирина Баенкова, журналист (г. Барнаул):

«Три часа чистого кайфа. Три часа в 3D-клипе «Би-2»! Когда танцуешь, поешь, прыгаешь, бегаешь, плачешь, снимаешь все подряд, потому что невозможно красиво. Первый раз я слышала их живьем в 2004 году на площади Сахарова. Лева и Шура тогда были пьяны в драбадан. Шура зигзагами ходил на сцене, и его ловили, а Лева держался у микрофона и пытался что-то спеть. С тех пор ребята сильно повзрослели, и находятся в потрясающей форме. Держать такой накал эмоций весь концерт под силу не каждому артисту. Построение программы и визуальное оформление – вышка! Вначале зажгли новыми песнями с чумовыми клипами на экранах, потом на малой сцене, в толпе, начали петь старые, это было так близко, душевно, даже интимно – общение с публикой, как со старыми друзьями. Мы с мужем ждали это концерт больше года, билеты купили еще до пандемии, но он сломал ногу и не смог пойти. Моя подробная живая трансляция в сториз была в первую очередь для него!»

Концерт группы«Би-2» в Барнауле

Фото: Андрей Сиротенко

Оксана Сиротенко, предприниматель (г. Барнаул):

«Мы с мужем не фанаты, просто любители некоторых песен группы, пришли – вечер провести, а попали на настоящую мистерию! А какой интересный подход к зрителям – и те, кто сидел на местах, и те, кто были в разных фан-зонах, все попадали в зону влияния артистов. И как здорово они обыграли сольное выступление барабанщика! Пока все как завороженные слушали его игру, артисты переместились на малую сцену и оказались рядом с другой частью фанатов! Очень интеллигентный концерт, когда стоишь в толпе и не боишься, что тебя сомнут или рядом окажутся не очень приятные соседи! Все было просто отлично! Приятно было оказаться среди тех, кто знает все песни наизусть, побывать с ними и артистами на одной волне – дорогого стоит!»

Лева и Олеся Куклины (г. Новокузнецк):

«Мы – фанаты группы, это уже третий концерт их тура, на котором мы побывали. Неделю назад были в Новосибирске, 15 апреля в Кемерово и вот приехали сюда. Честно скажем, это – лучший концерт из всех! Площадка впечатлила – очень крутой дворец спорта у вас! Очень рады, что приехали, и с родственниками повидались, и такое удовольствие получили!»

Концерт длился почти три часа, и, как вы поняли, это было настоящее шоу европейского уровня. Свет, звук, видеоряд, и, конечно же, потрясающие песни, сплетенные воедино, разливались по концертной площадке и в сердцах зрителей огнём экстаза. Зал подпевал каждой песне, а музыканты спели их более 20-ти. Благодаря операторской работе, зрители в фан-зоне, да и в зале, стали частью гигантского видеоклипа. Ленты и конфетти, сыпавшиеся на головы зрителей, фантастические видео с задника сцены – всё это придавало происходящему какой-то ритуальный характер, как будто все стали участниками массового помешательства на чем-то позитивном и хорошем. Стоит отметь, и работу сотрудников фейс-контроля, в зале не было нетрезвых и неадекватных фанатов. Но фанатский экстаз и подогревать не надо было, «Би-2» зажгли всех и без горячительных напитков! Настоящий музыкальный праздник! Спасибо, «Би-2», обязательно приезжайте ещё!

Посетители сайта «Вечерний Барнаул», фанаты «Би-2» любезно предоставили нам фото- и видео-подборку для тех, кому не удалось посетить концерт любимой группы.

Фото: Василий Харечко

Фото: Александр Самохин

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Василий Харечко

Фото: Василий Харечко

Фото: Василий Харечко

Фото: Василий Харечко

Фото: Василий Харечко

Фото: Василий Харечко

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Андрей Сиротенко

Фото: Александр Самохин

Видео: Андрей Сиротенко