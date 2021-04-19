Нарушителей, разжигающих костры, будут выявлять с воздуха

12 апреля в Барнауле произошло два возгорания сухой травы на полях общей площадью 650 кв. м. Одно – в проезде Канатном, а другое – на ул. Трактовой. К счастью, пожары удалось быстро потушить. Но опасное время года только начинается.

Большая часть ландшафтных пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов. Фото: Ярослав Махначёв

С 9 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон. Постановление Правительства Алтайского края предполагает целый комплекс мер по профилактике и предотвращению пожаров. В центре внимания специалистов МЧС и их добровольных помощников в этот период, возможно, будут ландшафтные и лесные пожары.

Как пояснил начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчёв, после схода снега на полях и лугах много сухой травы, и любое возгорание может привести к большому пожару.

В связи с этим специалисты Управления по делам ГОЧС города Барнаула, районных администраций приступили к проведению рейдов. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС, полиции, членами народной и добровольной пожарной дружин и просто волонтерами обходят территории частных подворий, дачных поселков и информируют людей о причинах пожаров, объясняют, как безопасно вести себя в этот сезон, вручают памятки. В свою очередь органы пожарного надзора обязаны выписывать административные штрафы за несоблюдение правил содержания частных подворий. Следить за безопасностью сотрудники ГО и ЧС будут при помощи беспилотников.

Специалисты еще раз напоминают, что в весенне-летний период значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов. Не меньшую угрозу несет уборка на участках в садоводствах и частных домах, которая зачастую сопровождается сжиганием мусора и травы. Немало проблем создают массовые выезды на природу, где люди разводят костры, бросают окурки. Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь с полей переходит на лесные массивы, хозяйственные постройки, дома. Достаточно одного хорошего порыва ветра, чтобы горящую траву забросило на крышу сарая, и запылало все подворье.

Согласно новым правилам пожарной безопасности, определены паспорта территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. На данный момент подготовлены и утверждены 11 паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, семь садоводств, шесть организаций отдыха детей.

Сотрудники ГО ЧС напоминают, что барнаульцам необходимо внимательно следить за режимом пожарной опасности на территории города. В случае объявления особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры в лесах, устраивать пикники с использованием открытого огня, бросать горящие спички и окурки. Запрещено выжигать прошлогоднюю траву на местах сенокосов, пастбищ, сжигать стерню, разводить костры на полях. Запрет действует также на территории садоводств, в частном жилом секторе, в лесопарковых зонах. Нельзя использовать автотехнику с неисправной выхлопной системой. В условиях сухой и ветреной погоды запрещается топить печи, кухонные очаги и котельные установки, работающие на твердом топливе, проводить пожароопасные работы.

Информацию о введенных режимах пожарной опасности можно уточнить в Единой дежурно-диспетчерской службе города Барнаула по телефону 299-188.

Вместе с тем, очистка полей от сухой травы, разумеется, необходима, поскольку это снижает риск ландшафтных возгораний. Но делать это с учетом всех правил пожарной безопасности, то есть определенном участке, с опашкой подготовленной для отжига территории, с обязательным присутствием пожарных со спецмашиной для тушения.