День полиграфии отмечают в России

День российской полиграфии учрежден в 2014 году. Это профессиональный праздник тех, кто трудится в отрасли производства, связанной с выпуском печатной продукции: газетной, журнальной, книжной, деловой, этикеточной.

Полиграфия на Руси ведет свою историю с XVI века. Точкой отсчета принято считать выход в свет первой печатной книги «Апостол», датированной 1564 годом. Однако датой профессионального праздника выбрано 19 апреля. Именно в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал свою работу над книгой. Вскоре после этого Иван Грозный издал указ об основании в Москве первой типографии, положившей начало печатному делу на Руси.

В 2013 году полиграфисты выступили с инициативой учреждения профессионального праздника. Министерство Культуры РФ и Агентство по печати и массовым коммуникациям поддержало данное предложение. День российской полиграфии отмечают печатники, редакторы, дизайнеры, инженеры и менеджеры. Профессионализм и творческое воображение специалистов, работающих в полиграфии, без преувеличения, делают нашу жизнь ярче и красочнее!