VI международный конкурс «Палитра дружбы» проходит в институте культуре

С 15 по 22 апреля творческие коллективы этнокультурной направленности представят свои работы на суд жюри.

Фото: Концертный зал АГИК

Международный фестиваль-конкурс национальных культур представляет собой многожанровый праздник культур народов региона Большого Алтая. В нём участвуют профессиональные и любительские творческие коллективы, фольклорные ансамбли, отдельные исполнители песен, танцев, музыки народов и народностей, проживающих на территории региона. Все они подготовили, как в очной, так и в заочной форме художественные номера национально-культурной тематики. В рамках фестиваля так же проходит конкурс художественного творчества, где будут представлены работы по декоративно-прикладному искусству, графическому и средовому дизайну преподавателей и учащихся Детских школ искусств.

22 апреля в 18.00 состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса культур «Палитра дружбы». В программе – выступления хореографических коллективов, фольклорных ансамблей, сольных исполнителей вокальной и инструментальной музыки народов и народностей, проживающих на территории региона. Гала-концерт состоится на сцене концертного зала АГИК (пр. Ленина, 66). Вход свободный.