15 минут донации спасает жизни трех человек

В национальный День донора 111 барнаульцев сдали кровь, чтобы помочь больным людям.

Фото: canva.com

По оперативной информации Алтайского краевого центра крови, сегодня сдать кровь пришли 137 жителей города Барнаула. Низкий уровень гемоглобина, забывчивость, из-за которой не оказалось с собой паспорта, и другие факторы не позволили некоторым из них реализовать своё желание стать донором. Однако 111 барнаульцев сдали почти 50 литров крови, которые пойдут на спасение примерно 330 человек.

– Ежедневно в Центр крови приходят примерно 100 жителей Барнаула. Неравнодушное отношение и желание стать донором одного человека может спасти три жизни. Донация занимает всего 15 минут, но эта четверть часа – огромный вклад в борьбу врачей за здоровье тяжело больных людей, – прокомментировала специалист по связям с общественностью КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» Татьяна Мартынова. – Не стоит бояться донации. Рекомендации о мерах до и после сдачи крови доступны на сайте службы крови. Если останутся вопросы, в регистратуре Центра по телефону: 77-20-87 дадут подробные разъяснения по любому вопросу.

К слову, на этой неделе, 19 по 23 апреля, в Барнауле проходит социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!». С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова работает мобильный комплекс заготовки крови. Проект реализуется в регионе с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.