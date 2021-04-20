15 минут донации спасает жизни трех человек

В национальный День донора 111 барнаульцев сдали кровь, чтобы помочь больным людям.
По оперативной информации Алтайского краевого центра крови, сегодня сдать кровь пришли 137 жителей города Барнаула. Низкий уровень гемоглобина, забывчивость, из-за которой не оказалось с собой паспорта, и другие факторы не позволили некоторым из них реализовать своё желание стать донором. Однако 111 барнаульцев сдали почти 50 литров крови, которые пойдут на спасение примерно 330 человек.
– Ежедневно в Центр крови приходят примерно 100 жителей Барнаула. Неравнодушное отношение и желание стать донором одного человека может спасти три жизни. Донация занимает всего 15 минут, но эта четверть часа – огромный вклад в борьбу врачей за здоровье тяжело больных людей, – прокомментировала специалист по связям с общественностью КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» Татьяна Мартынова. – Не стоит бояться донации. Рекомендации о мерах до и после сдачи крови доступны на сайте службы крови. Если останутся вопросы, в регистратуре Центра по телефону: 77-20-87 дадут подробные разъяснения по любому вопросу.
К слову, на этой неделе, 19 по 23 апреля, в Барнауле проходит социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!». С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова работает мобильный комплекс заготовки крови. Проект реализуется в регионе с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.