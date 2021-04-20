Маральник зацвёл в Горном Алтае

Снимками долгожданного цветения поделилась Светлана Казина.
«Самые первые цветы раскрылись навстречу вчерашнему солнцу, а уже сегодня попали под снег; и маральник, и прострелы, и лапчатка, и стародубка, и другие весенние цветы», — рассказала фотограф своим подписчиками в социальных сетях.
По её словам, выпадение снега в Горном Алтае после начала цветения маральника — явление нормальное.
«С цветами ничего не случится, особенно с прострелами, это особенные цветы, не даром их называют подснежниками. Эти малыши одеты в тёплые пушистые шубы. А вот если помёрзнет маральник, то это укоротит время его цветения», — утверждает Светлана.