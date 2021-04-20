Маральник зацвёл в Горном Алтае

Снимками долгожданного цветения поделилась Светлана Казина.

Фото: Светлана Казина

«Самые первые цветы раскрылись навстречу вчерашнему солнцу, а уже сегодня попали под снег; и маральник, и прострелы, и лапчатка, и стародубка, и другие весенние цветы», — рассказала фотограф своим подписчиками в социальных сетях.

По её словам, выпадение снега в Горном Алтае после начала цветения маральника — явление нормальное.